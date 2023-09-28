Прямой эфир

Президент Беларуси: все устали постоянно ждать милости из-за океана

28 сентября 2023 10:35
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Открытая и миролюбивая политика Беларуси нравится далеко не всем западным демократиям. Об этом заявил Александр Лукашенко, обращаясь к послам иностранных государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Дипломаты из 11 стран сегодня, 28 сентября, вручили Президенту Беларуси верительные грамоты. Церемония прошла во Дворце Независимости.

Президент Беларуси: все устали постоянно ждать милости из-за океана-1

Казахстан, Венгрия, Камбоджа, Филиппины, Иордания, Колумбия, ряд африканских государств. В руках у каждого дипломатического представителя конверт, вручение которого, по сути, означает официальное начало работы. К деятельности в Беларуси послы приступают в непростой период, подчеркнул Александр Лукашенко.

Сегодня мир четко движется к многополярности, что, понятное дело, не устраивает США, привыкших к роли державы-гегемона. Но, несмотря на всяческую изворотливость со стороны Америки, обратный процесс неизбежен. Беларусь – миролюбивая страна. И открыта для тех, кто видит в нас дружественное государство и надежного партнера.

Президент Беларуси: все устали постоянно ждать милости из-за океана-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы проводим открытую миролюбивую политику. Но не всем западным демократиям это нравится. И тогда в ход идут аргументы бессилия – санкции. Ваши страны это неоднократно испытывали на себе, как и Беларусь. Поэтому мы последовательно и настойчиво выступаем против любых незаконных ограничительных мер, которые вредят не столько нам, сколько всему миру. Уверен, в наших общих интересах еще громче заявить об этой проблеме и сообща добиваться отмены ограничений в торговле, особенно по жизненно важным позициям. Тем более, что ответы на эти вызовы уже найдены. Сейчас активно формируются новые системы расчета в национальных валютах, перестраивается логистика. Данные темы обсуждаются на площадках ШОС и БРИКС. Все устали постоянно ждать милости из-за океана. Хочу подчеркнуть, что, невзирая на все трудности и барьеры, которые создают оппоненты на Западе, белорусы не свернули со своего пути развития. Наша экономика уверенно выходит на траекторию роста. В нынешней ситуации для нас особое значение имеет развитие доверительных и устойчивых связей с дружественными партнерами за рубежом. И таких партнеров очень много по всему миру.

Президент Беларуси: все устали постоянно ждать милости из-за океана-7

На церемонии Александр Лукашенко еще кратко говорит и об отношениях с теми государствами, которые представляют дипломаты. Что касается близкого для нас Казахстана, то Президент отметил, страна – наш партнер и союзник. А дружеские отношения на уровне глав государств позволяют обсуждать любые вопросы.

Нацелена Беларусь активнее взаимодействовать и со странами африканского континента. Сразу несколько дипломатов этого региона 28 сентября вручили Президенту верительные грамоты. К послам Александр Лукашенко обратился с важной просьбой: почаще привозить в Минск официальные делегации и представителей деловых кругов. В том числе и такой шаг позволит ускорить экономическое сотрудничество.

# Международное сотрудничество # Александр Лукашенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Курс, по которому они сейчас идут, это тупик». Доктор политических наук о риторике поляков
26 сентября 2023 18:50

«Курс, по которому они сейчас идут, это тупик». Доктор политических наук о риторике поляков

Поляки не хотят украинское зерно. Как долго продлится такая политика?
26 сентября 2023 18:45

Поляки не хотят украинское зерно. Как долго продлится такая политика?

Савиных: «Воинственная риторика – это исключительно черта политических кругов, но никак не польского общества»
26 сентября 2023 17:12

Савиных: «Воинственная риторика – это исключительно черта политических кругов, но никак не польского общества»