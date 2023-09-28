Президент Беларуси: все устали постоянно ждать милости из-за океана

Новости Беларуси. Открытая и миролюбивая политика Беларуси нравится далеко не всем западным демократиям. Об этом заявил Александр Лукашенко, обращаясь к послам иностранных государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Дипломаты из 11 стран сегодня, 28 сентября, вручили Президенту Беларуси верительные грамоты. Церемония прошла во Дворце Независимости.

Казахстан, Венгрия, Камбоджа, Филиппины, Иордания, Колумбия, ряд африканских государств. В руках у каждого дипломатического представителя конверт, вручение которого, по сути, означает официальное начало работы. К деятельности в Беларуси послы приступают в непростой период, подчеркнул Александр Лукашенко. Сегодня мир четко движется к многополярности, что, понятное дело, не устраивает США, привыкших к роли державы-гегемона. Но, несмотря на всяческую изворотливость со стороны Америки, обратный процесс неизбежен. Беларусь – миролюбивая страна. И открыта для тех, кто видит в нас дружественное государство и надежного партнера.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы проводим открытую миролюбивую политику. Но не всем западным демократиям это нравится. И тогда в ход идут аргументы бессилия – санкции. Ваши страны это неоднократно испытывали на себе, как и Беларусь. Поэтому мы последовательно и настойчиво выступаем против любых незаконных ограничительных мер, которые вредят не столько нам, сколько всему миру. Уверен, в наших общих интересах еще громче заявить об этой проблеме и сообща добиваться отмены ограничений в торговле, особенно по жизненно важным позициям. Тем более, что ответы на эти вызовы уже найдены. Сейчас активно формируются новые системы расчета в национальных валютах, перестраивается логистика. Данные темы обсуждаются на площадках ШОС и БРИКС. Все устали постоянно ждать милости из-за океана. Хочу подчеркнуть, что, невзирая на все трудности и барьеры, которые создают оппоненты на Западе, белорусы не свернули со своего пути развития. Наша экономика уверенно выходит на траекторию роста. В нынешней ситуации для нас особое значение имеет развитие доверительных и устойчивых связей с дружественными партнерами за рубежом. И таких партнеров очень много по всему миру.