Прямой эфир

«Курс, по которому они сейчас идут, это тупик». Доктор политических наук о риторике поляков

26 сентября 2023 18:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ. 

«Курс, по которому они сейчас идут, это тупик». Доктор политических наук о риторике поляков-1

Андрей Манойло, доктор политических наук, профессор МГУ имени М. В. Ломоносова, член научного совета при Совете Безопасности Российской Федерации:
Независимо от того, кто придет к власти в Польше в результате этих выборов, жизнь продолжается. Политика Польши вряд ли изменится в ближайшей перспективе. Она будет такой же антибелорусской и антироссийской, агрессивной, недальновидной, сиюминутной и управляемой Западом. Есть такая поговорка, которая говорит о том, что никогда нельзя мешать противнику совершать ошибки. Потому что только собственный опыт учит и то далеко не всех. По всей видимости, есть путь, который политическая элита Польши должна пройти, чтобы понять, что тот курс, по которому она сейчас идет, это тупик.

Читайте также:

Матеуш Пискорский: «Польша не является субъектом международных отношений в Европе»

Савиных: независимо от того, кто победит на польских выборах, правящая партия будет против Беларуси и России

Возможна ли смена польской власти после выборов? Рассказали эксперты

# Международная политика # Андрей Манойло # Надежда Сасс # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Поляки не хотят украинское зерно. Как долго продлится такая политика?
26 сентября 2023 18:45

Поляки не хотят украинское зерно. Как долго продлится такая политика?

Савиных: «Воинственная риторика – это исключительно черта политических кругов, но никак не польского общества»
26 сентября 2023 17:12

Савиных: «Воинственная риторика – это исключительно черта политических кругов, но никак не польского общества»

Выборы и референдум в один день. Правда ли поляки пытаются сэкономить?
26 сентября 2023 17:07

Выборы и референдум в один день. Правда ли поляки пытаются сэкономить?