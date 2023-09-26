«Курс, по которому они сейчас идут, это тупик». Доктор политических наук о риторике поляков

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе « САСС уполномочен заявить » на СТВ.

Андрей Манойло, доктор политических наук, профессор МГУ имени М. В. Ломоносова, член научного совета при Совете Безопасности Российской Федерации:

Независимо от того, кто придет к власти в Польше в результате этих выборов, жизнь продолжается. Политика Польши вряд ли изменится в ближайшей перспективе. Она будет такой же антибелорусской и антироссийской, агрессивной, недальновидной, сиюминутной и управляемой Западом. Есть такая поговорка, которая говорит о том, что никогда нельзя мешать противнику совершать ошибки. Потому что только собственный опыт учит и то далеко не всех. По всей видимости, есть путь, который политическая элита Польши должна пройти, чтобы понять, что тот курс, по которому она сейчас идет, это тупик.

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