Лукашенко пообещал подумать о строительстве белорусского храма на Валааме

Начинаем сегодня с места удивительной красоты – Валаам – крупнейший и, пожалуй, самый живописный остров на Ладожском озере в Карелии. Именно здесь встретились Александр Лукашенко и Владимир Путин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это место, разумеется, определило и подчеркнуто неформальный характер общения лидеров. А первым делом Президенты посетили Храм Смоленской иконы Божией Матери, где состоялся молебен. Темы общения лидеров оказались максимально масштабными и по сути отражающими всю современную мировую повестку. Переговорный процесс «Россия – Украина». Что или кто мешает двигаться дальше? Каковы здесь должны быть действия Трампа? Санкционное давление – здесь мы полны решимости отстоять свои интересы! А еще потеря суверенитета Евросоюзом и перспективы российского «Орешника» в Беларуси – вот лишь некоторые темы, которые лидеры прокомментировали, отвечая на вопросы журналистов. Репортаж Евгения Пустового.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Что старшему брату передать, если что-то надо?

– Работаем. Ждем дождик, а так все нормально.

– Будет!

Инсайдерский Telegram-канал «Пул Первого» интриговал: сколько видов транспортных средств сменит Первый за эту командировку? Но было ясно – это будет встреча на острове. Александр Лукашенко и Владимир Путин впервые побывали здесь в июле 2019 года, а затем аналогичные июльские встречи состоялись в 2023-м и 2024-м годах. Это политическая традиция Союзного государства. Валаам – место силы. Здесь расположен мужской ставропигиальный монастырь. Это особый статус обители. И время тоже не случайно. В конце июля день Крещения Руси. А сегодня день памяти Серафима Саровского – подвижника русской цивилизации. Лукашенко: надо садиться за стол и договариваться, какие бы позиции ни были.

Это рабочий визит. Состоит из трех частей. Первая неофициальная. Краткий молебен в храме Смоленской иконы Божией Матери. В этом действии и символический, и исторический моменты. Именно Смоленская икона Божией матери ограждает и защищает западные пределы России.