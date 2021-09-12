Владимир Мамонтов: принятие карт свидетельствует о расстановке приоритетов – кто друг, а кто враг

На неделе состоялись переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина в Москве. Около семи часов лидеры общались в Кремле, эта встреча завершилась далеко за полночь. Итог – все 28 союзных программ полностью согласованы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Уже на следующий день в Минске документы об углублении интеграции подписали главы правительств. Утвердит все программы Высший госсовет Союзного государства. 4-е ноября – дата его проведения также озвучена. Московские переговоры стали пятой личной встречей президентов Беларуси и России в 2021 году. Как водится, накануне, во время и после встречи они обрастают массой комментариев, домыслов, а порой и откровенной лжи.

Как было на этот раз – рассуждает Виктория Ходосок.

Отныне Союзное государство – пространство равных возможностей, и самый главный акцент – на сближение экономик двух стран. Равные права для бизнеса, границы без таможенных барьеров, единые рынки энергоресурсов, рост взаимной торговли