Владимир Мамонтов: принятие карт свидетельствует о расстановке приоритетов – кто друг, а кто враг
На неделе состоялись переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина в Москве. Около семи часов лидеры общались в Кремле, эта встреча завершилась далеко за полночь. Итог – все 28 союзных программ полностью согласованы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Уже на следующий день в Минске документы об углублении интеграции подписали главы правительств. Утвердит все программы Высший госсовет Союзного государства. 4-е ноября – дата его проведения также озвучена. Московские переговоры стали пятой личной встречей президентов Беларуси и России в 2021 году. Как водится, накануне, во время и после встречи они обрастают массой комментариев, домыслов, а порой и откровенной лжи.
Как было на этот раз – рассуждает Виктория Ходосок.
Отныне Союзное государство – пространство равных возможностей, и самый главный акцент – на сближение экономик двух стран. Равные права для бизнеса, границы без таможенных барьеров, единые рынки энергоресурсов, рост взаимной торговли
Александр Лукашенко: президент России не сказал о разного рода рассуждениях, что тут кто-то кого-то поглотит. Читате здесь.
Виктория Ходосок, корреспондент:
А ведь разговоров на эту тему хоть отбавляй. Наверное, это можно расценить как примитивное мышление. Уж слишком долгое время мы вместе идем рука об руку, называем себя братьями, выстраиваем общий дом и, как говорится, налаживаем общий быт. И места предательству в этом доме, хочется верить, не будет никогда.
Владимир Мамонтов, политолог (Россия):
Принятие этих карт еще вот о чем свидетельствует – о некой расстановке приоритетов. Кто друг, кто враг. С кем надолго, навсегда в исторической перспективе. Громадной, хотелось бы верить, исторической перспективе. Но я вот хотел бы подчеркнуть тоже очень тонкий момент. Александр Григорьевич Лукашенко сказал: то, что мы сейчас сделали, это, между прочим, для многих государств, которые входят на постсоветском пространстве различные союзы, в ОДКБ, Евразийский экономические союз и так далее – это и модель. Правильно, это им очень важная модель. Как в том, что мы никуда не торопимся и не бежим, так и в том, что нам насущно важно.
Александр Лукашенко: ничего плохого для народов Беларуси и России в этих союзных программах нет и быть не могло. Читайте здесь.
Наверное, самый щепетильный вопрос этих переговоров – цена на природный газ. До обсуждений в Кремле мы прямо намекали: цена для близких соседей могла бы быть более справедливой. И как-то этот пробел действительно задевал.
Владимир Путин: цена для Беларуси на российский природный газ на 2022 год сохранится на уровне текущего года. Читайте здесь.
Россия для нас – один из важных торговых партнеров. И это взаимно. Более детально говорят цифры. В 2021 году товарооборот составил практически 18 миллиардов долларов. На Россию приходится почти 50 % всей внешней торговли Беларуси. При этом Россия – лидер по объему инвестиций в белорусскую экономику.
Головченко: сделан важный шаг к созданию в 2024 году основ функционирования единого экономического пространства. Подробнее здесь.
Виктория Ходосок:
Очевидно, что у Беларуси и России общая цель – добиться роста экономик, благосостояния граждан, сохранив суверенитет. От таких плодотворных шагов в выигрыше останутся все.
Мишустин: «От интеграции в рамках Союзного государства выиграют все». Читайте здесь.
Итак, важные шаги сделаны. Полноценно оценить принятые решения получится не сразу, впереди большая работа. Но очевидно: – у граждан Союзного государства будет больше возможностей. Самое простое – работать на территории Союзного государства, получать доход, пенсии и пользоваться на равных условиях социальной поддержкой. Но и это далеко не все.
Читайте также:
Дмитрий Мезенцев о союзных программах Беларуси и России: это сегодня еще одно основание быть сильнее
«Палки в колеса они вставляли на протяжении многих лет». В России рассказали, как Запад может отреагировать на встречу в Москве
Политолог: на южных границах ОДКБ серьезно растет террористическая угроза