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Фидан, Зеленский и аш-Шараа проведут трехстороннюю встречу в Сирии – NTV

05 апреля 2026 16:08
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Фидан, Зеленский и аш-Шараа проведут трехстороннюю встречу в Сирии – NTV-0

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан примет участие в трехсторонней встрече с лидером Украины Владимиром Зеленским и президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа в Дамаске в понедельник, сообщает телеканал NTV. Об этом пишет РИА Новости.

В ходе визита запланированы переговоры по двусторонним и региональным вопросам. Стороны обсудят восстановление Сирии, совместные проекты, укрепление государственных институтов, а также безопасность и влияние региональных конфликтов, включая ситуацию в Ливане. Также затронута интеграция северо-востока страны в систему центрального управления.

Фото: pixabay

# Международная политика

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