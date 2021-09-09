Александр Лукашенко: ничего плохого для народов Беларуси и России в этих союзных программах нет и быть не могло

Новости Беларуси. Предельно честный и открытый разговор – именно так охарактеризовал Александр Лукашенко переговоры с Владимиром Путиным вечером 9 сентября в Кремле. Лидеры обсуждали важные для Союзного государства программы. И как стало известно, все 28 проектов согласованы и уже 10 сентября будут рассмотрены на уровне правительств двух стран в Минске, после чего будут вынесены на заседание Высшего госсовета, которое планируется провести до конца 2021 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Ничего плохого для народов Беларуси и России в этих союзных программах нет и быть не могло. Все нацелено, как было сказано президентом России, на рост благосостояния наших народов. И надо, наверное, уже поставить точку во всех этих разговорах: наша интеграция носит исключительно взаимовыгодный характер. Принципиально важно, что нам удалось достичь взаимопонимания по всем основным направлениям. Наши правительства безотлагательно займутся дошлифовкой некоторых моментов уже завтра в ходе заседания союзного Совмина в Минске. Если будут одобрены и согласованы последние штрихи, а мы в этом уверены, готовы утвердить пакет союзных программ, как было здесь сказано президентом России, на заседании Высшего государственного совета. Сегодня постараемся определить дату проведения ВГС.

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