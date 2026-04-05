Сейчас в острой фазе война Ирана и Израиля. После месяца бомбардировок США готовят серию наземных операций в Иране. Речь не о полноценном вторжении, а, скорее, о диверсионных вылазках. Возможные цели – острова Харг и Кешм в Ормузском проливе, а также ядерные и ракетные объекты, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Американцы не скрывают своих намерений, потому что наземная операции – это, по сути, ультиматум. От Ирана требуют разблокировать Ормузский пролив и прекратить огонь в одностороннем порядке, называя это «мирным планом». Тегеран не соглашается, поэтому США будет усиливать давление. Американские военные эксперты понимают потенциальные риски, поэтому в США все громче звучат голоса против войны в Иране. Трамп отвечает на это чистками в армии – массово увольняют несогласных, чтобы перейти ко второму этапу операции. А это значит, боевые действия продлятся не менее полугода – такой минимальный срок называет иранское руководство.

Эта война показала не только раскол внутри США, но и подсветила разногласия в НАТО. Трамп обещает покинуть Альянс, который оказался для него слишком мирным. Президент США был в ярости, что Франция, Германия, Италия, Испания не предоставили ему военные базы для войны в Иране и отказались поддерживать его авантюру. США пересмотрят отношения с НАТО после войны с Ираном. И без этого Белый дом не раз критиковал европейских союзников: мол, они мало тратят на оборону и за все приходится платить Штатам. Госсекретарь США уже заявил, что Вашингтон может провести переоценку ценности Альянса сразу после завершения войны в Иране.

Марко Рубио, государственный секретарь США:

НАТО – это про то, что у нас есть войска в Европе, чтобы защищать Европу. Но когда нам нужна их помощь, мы не просим их наносить авиаудары. Когда нам нужно, чтобы они позволили нам использовать их военные базы, их ответ: нет. Тогда зачем мы в НАТО? Этот вопрос нужно задать. Трамп в буквальном смысле держит НАТО за горло. Примерно 90 % оружия в Альянсе – американское, и это, а не соглашения на бумаге, делает Штаты ядром Блока. Но, если посмотреть на реальное положение дел, то скорее уйдет Трамп, чем развалится НАТО. Неудачная война в Иране сильно подорвала его авторитет в военной сфере, а противники Трампа – Демпартия США – наоборот, выступают за Альянс. «Какие права человека?» Лукашенко про истинные причины конфликта на Ближнем Востоке. Читайте здесь.