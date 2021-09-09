Александр Лукашенко: нас часто обвиняют в том, что Союзное государство – сугубо политический проект. Нет

Новости Беларуси. Предельно честный и открытый разговор – именно так охарактеризовал Александр Лукашенко переговоры с Владимиром Путиным вечером 9 сентября в Кремле. Лидеры обсуждали важные для Союзного государства программы. И как стало известно, все 28 проектов согласованы и уже 10 сентября будут рассмотрены на уровне правительств двух стран в Минске, после чего будут вынесены на заседание Высшего госсовета, которое планируется провести до конца 2021 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

От геополитики – к укреплению обороноспособности. Встреча президентов проходит на фоне старта традиционных и масштабных учений «Запад-2021». Активная фаза совместных маневров стартует завтра. Учения пройдут на четырех белорусских и девяти российских полигонах. У них сугубо оборонительный характер.