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Солнце поглотило первую комету, которую в 2026 году

05 апреля 2026 14:43
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Солнце поглотило первую комету, которую в 2026 году-0

Комитета С/2026 А1, которую обнаружили в январе 2026 года, была поглощена звездой нашей солнечной системы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Лабораторию солнечной астрономии ИКИ РАН.

После того, как объект исчез из зоны наблюдения из-за приближения к звезде, он больше не появлялся и фактически прекратил свое существование.

По мнению ученых, летучие вещества кометы рассеялись в солнечной короне, и более крупные фрагменты могли достичь поверхности Солнца. Отделившаяся часть пылевого шлейфа также полностью исчезнет в течение следующих 24 часов.

Фото: pixabay

# Природные явления # Природные катаклизмы

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