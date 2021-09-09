Владимир Путин: цена для Беларуси на российский природный газ на 2022 год сохранится на уровне текущего года

Новости Беларуси. Предельно честный и открытый разговор – именно так охарактеризовал Александр Лукашенко переговоры с Владимиром Путиным вечером 9 сентября в Кремле. Лидеры обсуждали важные для Союзного государства программы. И как стало известно, все 28 проектов согласованы и уже 10 сентября будут рассмотрены на уровне правительств двух стран в Минске, после чего будут вынесены на заседание Высшего госсовета, которое планируется провести до конца 2021 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Еще одна приятная новость для нашей промышленности – согласованы цены на газ. Можно смотреть вперед. Равные права для субъектов хозяйствования наших стран. Те самые равные условия, которых так добивался наш Президент. Минск и Москва – полноправные партнеры.