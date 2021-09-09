Владимир Путин: цена для Беларуси на российский природный газ на 2022 год сохранится на уровне текущего года

Новости Беларуси. Предельно честный и открытый разговор – именно так охарактеризовал Александр Лукашенко переговоры с Владимиром Путиным вечером 9 сентября в Кремле. Лидеры обсуждали важные для Союзного государства программы. И как стало известно, все 28 проектов согласованы и уже 10 сентября будут рассмотрены на уровне правительств двух стран в Минске, после чего будут вынесены на заседание Высшего госсовета, которое планируется провести до конца 2021 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Еще одна приятная новость для нашей промышленности – согласованы цены на газ. Можно смотреть вперед. Равные права для субъектов хозяйствования наших стран. Те самые равные условия, которых так добивался наш Президент. Минск и Москва – полноправные партнеры.
Владимир Путин, президент России:
По итогам длительных дискуссий удалось выработать взаимоприемлемые подходы по газовой тематике. Цена для Беларуси на российский природный газ на 2022 год сохранится на уровне текущего года. При этом до 1 декабря 2023 года будет подписан документ по созданию объединенного рынка газа в рамках Союзного государства. Кроме того, предусмотрено заключение договора об объединении рынков нефти и нефтепродуктов, а также договора о едином рынке электроэнергии. Подчеркну, что в рамках реализации союзных программ будут выработаны и единые подходы к законодательству в области трудовых отношений, охраны труда, занятости населения, социального страхования и пенсионного обеспечения, поддержки семей с детьми.
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