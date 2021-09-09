Александр Лукашенко: президент России не сказал о разного рода рассуждениях, что тут кто-то кого-то поглотит

Новости Беларуси. Предельно честный и открытый разговор. Именно так охарактеризовал Александр Лукашенко переговоры с Владимиром Путиным вечером 9 сентября в Кремле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Лидеры обсуждали важные для Союзного государства программы. И как стало известно, все 28 проектов согласованы. И уже 10 сентября будут рассмотрены на уровне правительств двух стран в Минске, после чего будут вынесены на заседание Высшего госсовета, которое планируется провести до конца 2021 года.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Деликатно президент России не сказал о разного рода рассуждениях, что тут кто-то кого-то поглотит и так далее и тому подобное. Должен сказать, что мы этой болезнью и не болели с президентом России. Если кто-то этим болел, можем подлечить. Это на тему. Я недавно сказал: мы достаточно умные люди, если нам понадобится иметь абсолютно тесные отношения, еще мощнее, чем в унитарном государстве, мы с ним это сделаем элементарно. Поэтому не надо бряцать старыми фразами и терминами, что мы стараемся кого-то поглотить или объединиться вопреки желаниям наших народов. Захотели сделать – 28 направлений вычленили и реализовали за три года. Может быть, и много три года, но это миг в истории. Поэтому не надо в этом плане переживать, мы сделаем все, что в интересах народа. И если нам нужна будет еще более тесная военная, политическая, другое направление возьмем, экономическая интеграция, мы это сделаем мгновенно, как только почувствуем запросы наших людей в Беларуси и в России.
Читайте также:
Владимир Путин: то, о чем мы, надеюсь, договоримся сегодня, не связано с политическим календарем
Генсек ОДКБ об Афганистане: угрозы никуда не делись, а отчасти даже, наоборот, актуализировались
Лукашенко о дорожных картах: мы опубликуем эти программы, покажем, по каким направлениям мы работали