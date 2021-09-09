Александр Лукашенко: президент России не сказал о разного рода рассуждениях, что тут кто-то кого-то поглотит

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Деликатно президент России не сказал о разного рода рассуждениях, что тут кто-то кого-то поглотит и так далее и тому подобное. Должен сказать, что мы этой болезнью и не болели с президентом России. Если кто-то этим болел, можем подлечить. Это на тему. Я недавно сказал: мы достаточно умные люди, если нам понадобится иметь абсолютно тесные отношения, еще мощнее, чем в унитарном государстве, мы с ним это сделаем элементарно. Поэтому не надо бряцать старыми фразами и терминами, что мы стараемся кого-то поглотить или объединиться вопреки желаниям наших народов. Захотели сделать – 28 направлений вычленили и реализовали за три года. Может быть, и много три года, но это миг в истории. Поэтому не надо в этом плане переживать, мы сделаем все, что в интересах народа. И если нам нужна будет еще более тесная военная, политическая, другое направление возьмем, экономическая интеграция, мы это сделаем мгновенно, как только почувствуем запросы наших людей в Беларуси и в России.

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