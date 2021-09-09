Владимир Путин: то, о чём мы, надеюсь, договоримся сегодня, не связано с политическим календарём

Новости Беларуси. Все внимание информационных служб 9 сентября приковано к Москве. Именно там проходят переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина. Не секрет, что нынешняя встреча знаковая для обеих стран. На повестке у президентов 28 союзных программ, которые специалисты двух стран готовили на протяжении трех лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они касаются прежде всего экономической интеграции Беларуси и России. И в случае одобрения сегодня главами государств финальным аккордом для их реализации станет подписание итоговых документов на Высшем госсовете Союзного государства. Подробнее о деталях переговоров – Евгений Пустовой.

Любую встречу Лукашенко и Путина пытаются овеять конспирологией. Сегодняшняя, традиционно теплая, не стала исключением. Плановые переговоры обходятся без сенсаций. Главная повестка – экономика.

Владимир Путин, президент России:

На протяжении многих месяцев, можно сказать даже многих лет, напряженно работали. Хотел бы сразу отметить, что то, о чем мы, надеюсь, договоримся сегодня, не связано с какой-то текущей политической конъюнктурой в наших странах либо с политическим календарем в преддверии наших парламентских выборов в России. Это наша текущая, давняя совместная работа на протяжении многих лет.

Работа над этим экономическим пакетом длится уже более трех лет. За это время декларативные пункты выросли до 28 союзных программ. Макроэкономика, денежно-кредитные аспекты. Вопросы промышленной и аграрной политики, таможенного администрирования и налогового законодательства. Правительства уже договорились, теперь президенты должны решить, готовы ли эти документы к подписанию. А подписывать их будут уже ближе к концу осени. То есть сегодня наш глава государства мог и ручку с собой не брать. Лукашенко о дорожных картах: мы опубликуем эти программы, покажем, по каким направлениям мы работали

Если президенты согласуют документы, то уже завтра правительства их могут подписать. В Минске на 10 сентября запланировано заседание союзного Совмина. Хотя и переговоры глав государств могут затянуться до завтра.

Помимо внутренней повестки – Союзного государства – президенты обсудят ситуацию в Афганистане. Этой злободневной теме будет посвящен и предстоящий саммит ОДКБ и Шанхайской организации сотрудничества. Он намечен на середину сентября в Душанбе. Генсек ОДКБ об Афганистане: угрозы никуда не делись, а отчасти даже, наоборот, актуализировались