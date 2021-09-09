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Владимир Путин: то, о чём мы, надеюсь, договоримся сегодня, не связано с политическим календарём

09 сентября 2021 17:51
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Новости Беларуси. Все внимание информационных служб 9 сентября приковано к Москве. Именно там проходят переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина. Не секрет, что нынешняя встреча знаковая для обеих стран. На повестке у президентов 28 союзных программ, которые специалисты двух стран готовили на протяжении трех лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они касаются прежде всего экономической интеграции Беларуси и России. И в случае одобрения сегодня главами государств финальным аккордом для их реализации станет подписание итоговых документов на Высшем госсовете Союзного государства.

Подробнее о деталях переговоров – Евгений Пустовой.

Владимир Путин: то, о чём мы, надеюсь, договоримся сегодня, не связано с политическим календарём-1

Любую встречу Лукашенко и Путина пытаются овеять конспирологией. Сегодняшняя, традиционно теплая, не стала исключением. Плановые переговоры обходятся без сенсаций. Главная повестка – экономика.

Владимир Путин: то, о чём мы, надеюсь, договоримся сегодня, не связано с политическим календарём-4

Владимир Путин, президент России:
На протяжении многих месяцев, можно сказать даже многих лет, напряженно работали. Хотел бы сразу отметить, что то, о чем мы, надеюсь, договоримся сегодня, не связано с какой-то текущей политической конъюнктурой в наших странах либо с политическим календарем в преддверии наших парламентских выборов в России. Это наша текущая, давняя совместная работа на протяжении многих лет.

Владимир Путин: то, о чём мы, надеюсь, договоримся сегодня, не связано с политическим календарём-7

Работа над этим экономическим пакетом длится уже более трех лет. За это время декларативные пункты выросли до 28 союзных программ. Макроэкономика, денежно-кредитные аспекты. Вопросы промышленной и аграрной политики, таможенного администрирования и налогового законодательства. Правительства уже договорились, теперь президенты должны решить, готовы ли эти документы к подписанию. А подписывать их будут уже ближе к концу осени. То есть сегодня наш глава государства мог и ручку с собой не брать.

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Владимир Путин: то, о чём мы, надеюсь, договоримся сегодня, не связано с политическим календарём-10

Если президенты согласуют документы, то уже завтра правительства их могут подписать. В Минске на 10 сентября запланировано заседание союзного Совмина. Хотя и переговоры глав государств могут затянуться до завтра.

Владимир Путин: то, о чём мы, надеюсь, договоримся сегодня, не связано с политическим календарём-13

Помимо внутренней повестки – Союзного государства – президенты обсудят ситуацию в Афганистане. Этой злободневной теме будет посвящен и предстоящий саммит ОДКБ и Шанхайской организации сотрудничества. Он намечен на середину сентября в Душанбе.

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Владимир Путин: то, о чём мы, надеюсь, договоримся сегодня, не связано с политическим календарём-16

От геополитики – к укреплению обороноспособности. Встреча президентов проходит на фоне старта традиционных и масштабных учений «Запад-2021». Активная фаза совместных маневров стартует завтра. Учения пройдут на четырех белорусских и девяти российских полигонах. У них сугубо оборонительный характер. Стоит добавить, в Кремле делали акцент, что встреча затронет двусторонние экономические отношения. А наш Президент в своих заявлениях анонсировал намерения обсудить дела еще и в Евразийском экономическом союзе.

# Беларусь-Россия # Александр Лукашенко # Владимир Путин # Станислав Зась # Евгений Пустовой # Фотофакт

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