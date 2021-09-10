Мишустин: «От интеграции в рамках Союзного государства выиграют все»

Новости Беларуси. Прямой эффект для Беларуси от интеграционного пакета – рост ВВП примерно на миллиард долларов. Это отметил премьер-министр Роман Головченко на заседании союзного Совмина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Прямой эффект для Беларуси от интеграционного пакета – рост ВВП примерно на миллиард долларов. Это отметил премьер-министр Роман Головченко на заседании союзного Совмина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Михаил Мишустин, председатель правительства России:
По поручению наших президентов, Владимира Владимировича Путина и Александра Григорьевича Лукашенко, мы приняли совместно заявление глав правительств России и Беларуси и в нем отразили принципиальные задачи союзного строительства. Это заявление будет опубликовано, чтобы все могли ознакомиться более подробно с деталями.
Головченко: сделан важный шаг к созданию в 2024 году основ функционирования единого экономического пространства. Подробнее здесь.
Мы рассчитываем, что одобренные сегодня решения будут утверждены Высшим государственным советом Союзного государства. У нас общая цель – добиться роста наших экономик, повышения благосостояния наших людей. И при этом сохранить суверенитет наших стран вне зависимости от усложняющейся внешней конъюнктуры.
От интеграции в рамках Союзного государства выиграют все. Предприниматели получат новые возможности для ведения бизнеса, появятся условия для запуска перспективных проектов в промышленности, транспорте, энергетике и многих других отраслях.
Беларусь и Россия в ближайшее время увеличат число железнодорожных маршрутов и отменят разрешительную систему в грузоперевозках. Благодаря принятым мерам товарооборот между нашими странами в первом полугодии уже вырос на 35 % и составил практически 18 миллиардов долларов. Союз Беларуси и России стал локомотивом интеграционных процессов на постсоветском пространстве.