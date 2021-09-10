Мишустин: «От интеграции в рамках Союзного государства выиграют все»

Новости Беларуси. Прямой эффект для Беларуси от интеграционного пакета – рост ВВП примерно на миллиард долларов. Это отметил премьер-министр Роман Головченко на заседании союзного Совмина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Мишустин, председатель правительства России:

По поручению наших президентов, Владимира Владимировича Путина и Александра Григорьевича Лукашенко, мы приняли совместно заявление глав правительств России и Беларуси и в нем отразили принципиальные задачи союзного строительства. Это заявление будет опубликовано, чтобы все могли ознакомиться более подробно с деталями.

Головченко: сделан важный шаг к созданию в 2024 году основ функционирования единого экономического пространства. Подробнее здесь.

Мы рассчитываем, что одобренные сегодня решения будут утверждены Высшим государственным советом Союзного государства. У нас общая цель – добиться роста наших экономик, повышения благосостояния наших людей. И при этом сохранить суверенитет наших стран вне зависимости от усложняющейся внешней конъюнктуры.