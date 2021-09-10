Головченко: сделан важный шаг к созданию в 2024 году основ функционирования единого экономического пространства

Новости Беларуси. Прямой эффект для Беларуси от интеграционного пакета – рост ВВП примерно на миллиард долларов. Это отметил премьер-министр Роман Головченко на заседании союзного Совмина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В союзных программах четко прописаны механизмы развития единого экономического пространства: формирование объединенных отраслевых рынков. В них также заложено решение проблемы поставок в Беларусь энергоносителей, рост объема транспортных услуг, финансирование новых инвестиционных проектов.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

При безусловном сохранении суверенитета Беларуси и России эта модель создает необходимые условия для динамичного экономического развития, повышает нашу общую конкурентоспособность, обеспечивает координацию и концентрацию усилий по отстаиванию единых для наших братских народов исторических и моральных ценностей. В целом это является надежной гарантией стабильного функционирования народно-хозяйственного комплекса в условиях высокой внешней турбулентности.

Сегодня сделан очередной очень важный шаг вперед на пути создания к 2024 году основ функционирования единого экономического пространства от Минска до Владивостока. Одобрены основные направления реализации положения договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы и 28 союзных программ, о которых уже много сегодня говорилось и которые в дальнейшем будут вынесены на утверждение Высшего государственного совета.