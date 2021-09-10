Головченко: сделан важный шаг к созданию в 2024 году основ функционирования единого экономического пространства

Новости Беларуси. Прямой эффект для Беларуси от интеграционного пакета – рост ВВП примерно на миллиард долларов. Это отметил премьер-министр Роман Головченко на заседании союзного Совмина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Прямой эффект для Беларуси от интеграционного пакета – рост ВВП примерно на миллиард долларов. Это отметил премьер-министр Роман Головченко на заседании союзного Совмина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Головченко: отношения Беларуси и России прошли проверку на прочность в условиях внешнего давления. Подробнее здесь.
В союзных программах четко прописаны механизмы развития единого экономического пространства: формирование объединенных отраслевых рынков. В них также заложено решение проблемы поставок в Беларусь энергоносителей, рост объема транспортных услуг, финансирование новых инвестиционных проектов.
Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:
При безусловном сохранении суверенитета Беларуси и России эта модель создает необходимые условия для динамичного экономического развития, повышает нашу общую конкурентоспособность, обеспечивает координацию и концентрацию усилий по отстаиванию единых для наших братских народов исторических и моральных ценностей. В целом это является надежной гарантией стабильного функционирования народно-хозяйственного комплекса в условиях высокой внешней турбулентности.
Сегодня сделан очередной очень важный шаг вперед на пути создания к 2024 году основ функционирования единого экономического пространства от Минска до Владивостока. Одобрены основные направления реализации положения договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы и 28 союзных программ, о которых уже много сегодня говорилось и которые в дальнейшем будут вынесены на утверждение Высшего государственного совета.
Мишустин: «От интеграции в рамках Союзного государства выиграют все». Подробнее здесь.
Реализация этих программ, по нашему мнению, станет мощным импульсом для наращивания объема взаимной торговли, развития совместных производств и скоординированных мер поддержки национальных производителей. В энергетической сфере достигнуты договоренности о поэтапном формировании объединенных рынков нефти, газа, электроэнергии, что выровняет уровень затрат на энергетику для российских и белорусских компаний.