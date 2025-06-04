Си Цзиньпин: между Беларусью и Китаем укрепляется нерушимое политическое взаимодоверие

Между Беларусью и Китаем крепнет традиционная дружба, укрепляется политическое взаимодоверие. Об этом заявил Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с Президентом Беларуси Александром Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Си Цзиньпин, Председатель КНР:

Хочу еще раз вас поздравить с переизбранием Президентом Беларуси. Это в полной мере говорит о поддержке и доверии народа Беларуси в ваш адрес. Уверен, что под вашим руководством ваша страна обязательно достигнет еще более ярких новых успехов в государственном строительстве. Между нашими странами все крепнет традиционная дружба. А также укрепляется нерушимое политическое взаимодоверие, продвигается сотрудничество практически во всех сферах. Подробности.