Турчин: совместные производства Беларуси и Таджикистана – опорная точка для продвижения интересов двух стран

Об этом заявил глава нашего правительства на переговорах с премьер-министром Таджикистана. Александр Турчин прибыл в Душанбе для участия в заседании Совета глав правительств СНГ. Сегодня, 4 июня, в программе визита ряд двусторонних встреч. Беларусь входит в десятку основных внешнеторговых партнеров Таджикистана. Товарооборот по итогам прошлого года превысил 168 миллионов долларов. Его росту поспособствует создание в Минске торгового дома Таджикистана. Стороны приступают к активной фазе реализации этого проекта.