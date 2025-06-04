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Турчин: совместные производства Беларуси и Таджикистана – опорная точка для продвижения интересов двух стран

04 июня 2025 13:37
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Совместные производства Беларуси и Таджикистана – опорная точка для продвижения интересов двух стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Турчин: совместные производства Беларуси и Таджикистана – опорная точка для продвижения интересов двух стран-2

Об этом заявил глава нашего правительства на переговорах с премьер-министром Таджикистана. Александр Турчин прибыл в Душанбе для участия в заседании Совета глав правительств СНГ. Сегодня, 4 июня, в программе визита ряд двусторонних встреч. Беларусь входит в десятку основных внешнеторговых партнеров Таджикистана. Товарооборот по итогам прошлого года превысил 168 миллионов долларов. Его росту поспособствует создание в Минске торгового дома Таджикистана. Стороны приступают к активной фазе реализации этого проекта.

# Александр Турчин # Беларусь-Таджикистан

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