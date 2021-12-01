«В нарушение договора я его оставлял». Лукашенко рассказал, как из Беларуси вывели ядерное оружие
Новости Беларуси. На протяжении дня становятся известны все новые подробности многочасового интервью, которое Александр Лукашенко дал 30 ноября генеральному директору медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрию Киселеву, сообщили программе Новости «24 часа» на СТВ.
Заявил белорусский лидер и о том, что не исключает размещение в Беларуси российского ядерного оружия. Это как ответная мера на возможное размещение ядерного оружия НАТО на территории Польши. Но Беларусь не намерена брать в руки оружие, тем не менее военные угрозы заставляют быть на чеку. Все пусковые площадки на территории Беларуси для ракетных комплексов «Тополь» сохранены и готовы к использованию. И это не просто какие-то небольшие площадки, а колоссальные площади, в том числе со специальными укрытиями для вооружения.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
В Будапеште в 1994 или 1995 году Ельцин, Клинтон, Назарбаев, я и премьер Великобритании на одной сцене подписали по инициативе вашего президента, вы это, Дмитрий, должны хорошо помнить, подписали декларацию. Без всяких оговорок вместе с Крымом были признаны границы Украины. Моя подпись там стоит. Нерушимость границ, ядерный зонтик и так далее и тому подобное. Мы в свою очередь выводим ядерное оружие. И Украина, и особенно Беларусь, где стояли «Тополя».
Дмитрий Киселев, генеральный директор международного информационного агентства «Россия сегодня»:
Ровно 25 лет назад.
Александр Лукашенко:
Совершенно верно. Ровно 25 лет назад подписали все эти соглашения, я лично подписывал. Хотя это не мое творение, я никогда бы на это не пошел, если бы не предыдущие власти до меня – я первый год был президентом. Если бы не эти власти, которые сотворили этот международный договор. Я уже по факту его подписывал, он готов, парафирован был и так далее. Более того, я после этого еще несколько лет не выводил ядерное оружие из Беларуси. Знаете, почему я его вывел уже? В нарушение договора я его оставлял в Беларуси. Вы не поверите, не только по требованию американцев. Но прежде под жестким давлением Ельцина и всей команды, которая была. Почему я стал врагом для Запада? Не потому, что я диктатор и прочее. Потому что все площадки, на которых стояли «Тополя» (кроме одной), полностью сохранены и до сих пор готовы к использованию. А вы знаете, как Запад реагирует на ядерное оружие и прочие вещи. Поэтому как только я прекратил, хотя от меня Борис Николаевич прежде всего требовал: надо взорвать эти площадки. Потому что Запад, американцы давали на него, он – на меня. Я сказал: нет. Но когда давление было чрезвычайное, чтобы вы знали, я могу это доказать и показать, мы взорвали одну площадку. Это было в лесу, а площадки это не просто 10 сантиметров бетона, это колоссальное, и крона, которая закрывала. Они же стояли…
Дмитрий Киселев:
В шахте.