«В нарушение договора я его оставлял». Лукашенко рассказал, как из Беларуси вывели ядерное оружие

Заявил белорусский лидер и о том, что не исключает размещение в Беларуси российского ядерного оружия. Это как ответная мера на возможное размещение ядерного оружия НАТО на территории Польши. Но Беларусь не намерена брать в руки оружие, тем не менее военные угрозы заставляют быть на чеку. Все пусковые площадки на территории Беларуси для ракетных комплексов «Тополь» сохранены и готовы к использованию. И это не просто какие-то небольшие площадки, а колоссальные площади, в том числе со специальными укрытиями для вооружения.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: В Будапеште в 1994 или 1995 году Ельцин, Клинтон, Назарбаев, я и премьер Великобритании на одной сцене подписали по инициативе вашего президента, вы это, Дмитрий, должны хорошо помнить, подписали декларацию. Без всяких оговорок вместе с Крымом были признаны границы Украины. Моя подпись там стоит. Нерушимость границ, ядерный зонтик и так далее и тому подобное. Мы в свою очередь выводим ядерное оружие. И Украина, и особенно Беларусь, где стояли «Тополя».

Дмитрий Киселев, генеральный директор международного информационного агентства «Россия сегодня»:

Ровно 25 лет назад.

Александр Лукашенко:

Совершенно верно. Ровно 25 лет назад подписали все эти соглашения, я лично подписывал. Хотя это не мое творение, я никогда бы на это не пошел, если бы не предыдущие власти до меня – я первый год был президентом. Если бы не эти власти, которые сотворили этот международный договор. Я уже по факту его подписывал, он готов, парафирован был и так далее. Более того, я после этого еще несколько лет не выводил ядерное оружие из Беларуси. Знаете, почему я его вывел уже? В нарушение договора я его оставлял в Беларуси. Вы не поверите, не только по требованию американцев. Но прежде под жестким давлением Ельцина и всей команды, которая была. Почему я стал врагом для Запада? Не потому, что я диктатор и прочее. Потому что все площадки, на которых стояли «Тополя» (кроме одной), полностью сохранены и до сих пор готовы к использованию. А вы знаете, как Запад реагирует на ядерное оружие и прочие вещи. Поэтому как только я прекратил, хотя от меня Борис Николаевич прежде всего требовал: надо взорвать эти площадки. Потому что Запад, американцы давали на него, он – на меня. Я сказал: нет. Но когда давление было чрезвычайное, чтобы вы знали, я могу это доказать и показать, мы взорвали одну площадку. Это было в лесу, а площадки это не просто 10 сантиметров бетона, это колоссальное, и крона, которая закрывала. Они же стояли…

Дмитрий Киселев:

В шахте.