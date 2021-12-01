Александр Лукашенко и Нурсултан Назарбаев провели телефонный разговор. Что обсудили президенты?

Новости Беларуси. Диалог на высшем уровне. Сегодня, 1 декабря, состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко с Нурсултаном Назарбаевым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава белорусского государства лично поздравил коллегу с 30-летием со дня избрания на высший государственный пост. Напомним, сегодня в Казахстане отмечают День Первого Президента. Праздник был учрежден в признание заслуг Нурсултана Назарбаева.

«Сегодня страна процветает». Лукашенко поздравил Назарбаева с Днём Первого Президента Республики Казахстан. Подробнее здесь.

Во время общения стороны также обсудили актуальную деловую повестку двусторонних отношений. В уходящем году отмечается положительная динамика во взаимной торговле. За девять месяцев товарооборот составил 800 миллионов долларов, прибавив почти на треть по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. К концу 2021-го Минск и Нурсултан рассчитывают достичь уровня в миллиард долларов.