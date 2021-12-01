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Александр Лукашенко и Нурсултан Назарбаев провели телефонный разговор. Что обсудили президенты?

01 декабря 2021 12:28
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Новости Беларуси. Диалог на высшем уровне. Сегодня, 1 декабря, состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко с Нурсултаном Назарбаевым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава белорусского государства лично поздравил коллегу с 30-летием со дня избрания на высший государственный пост. Напомним, сегодня в Казахстане отмечают День Первого Президента. Праздник был учрежден в признание заслуг Нурсултана Назарбаева.

«Сегодня страна процветает». Лукашенко поздравил Назарбаева с Днём Первого Президента Республики Казахстан. Подробнее здесь.

Во время общения стороны также обсудили актуальную деловую повестку двусторонних отношений. В уходящем году отмечается положительная динамика во взаимной торговле. За девять месяцев товарооборот составил 800 миллионов долларов, прибавив почти на треть по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. К концу 2021-го Минск и Нурсултан рассчитывают достичь уровня в миллиард долларов.

Александр Лукашенко и Нурсултан Назарбаев провели телефонный разговор. Что обсудили президенты?-1

В центре внимания во время телефонного разговора также была работа на территории Казахстана семи крупных сборочных производств белорусской техники и оборудования: МТЗ, «Гомсельмаша», МАЗа, «Бобруйскагромаша» и других машиностроительных предприятий.

В целом Александр Лукашенко и Нурсултан Назарбаев отметили необходимость усилить взаимодействие по всему спектру белорусско-казахстанского сотрудничества. Стороны также обсудили график предстоящих встреч.

# Беларусь-Казахстан # Александр Лукашенко # Нурсултан Назарбаев # Фотофакт

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