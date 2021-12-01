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Кочанова – Мезенцеву: мы должны сверить наши подходы в реализации программ

01 декабря 2021 11:57
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Новости Беларуси. Реализацию 28-ми союзных программ 1 декабря обсудили в Совете Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Спикер Наталья Кочанова встретилась с госсекретарем Союзного государства Дмитрием Мезенцевым. Принятые решения выводят белорусско-российские взаимоотношения на принципиально новый уровень.

Пакет интеграционных документов затрагивает в основном вопросы экономики. В этой связи особую значимость приобретает межрегиональное взаимодействие – подчеркнула Наталья Кочанова. Председатель Совета Республики также заверила, что все зависящее от парламентариев для дальнейшего укрепления интеграции будет сделано.

Кочанова – Мезенцеву: мы должны сверить наши подходы в реализации программ-1

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Я в свою очередь хотела вас поблагодарить за ту проделанную работу при подготовке Высшего госсовета, по подготовке интеграционных документов, потому что действительно работа проведена огромная, большая по сближению наших стран в плане экономическом, по всем абсолютно направлениям. Мы, конечно, сейчас должны сверить наши подходы в реализации этих программ, как их будем реализовывать, потому что мы понимаем, что на парламентариев возлагается особая ответственность за разработку законопроектов.

Стороны также обсудили итоги Высшего госсовета и реализацию рекомендаций и предложений, закрепленных в итоговом документе VIII Форума регионов Беларуси и России.

Мезенцев на встрече с Кочановой: сверка позиций особо значима. Этим парламентарии подводят итоги года. Подробнее здесь.

# Беларусь-Россия # Наталья Кочанова # Дмитрий Мезенцев # Александр Лукашенко # Владимир Путин # Фотофакт

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