Кочанова – Мезенцеву: мы должны сверить наши подходы в реализации программ

Пакет интеграционных документов затрагивает в основном вопросы экономики. В этой связи особую значимость приобретает межрегиональное взаимодействие – подчеркнула Наталья Кочанова. Председатель Совета Республики также заверила, что все зависящее от парламентариев для дальнейшего укрепления интеграции будет сделано.

Новости Беларуси. Реализацию 28-ми союзных программ 1 декабря обсудили в Совете Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Спикер Наталья Кочанова встретилась с госсекретарем Союзного государства Дмитрием Мезенцевым. Принятые решения выводят белорусско-российские взаимоотношения на принципиально новый уровень.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Я в свою очередь хотела вас поблагодарить за ту проделанную работу при подготовке Высшего госсовета, по подготовке интеграционных документов, потому что действительно работа проведена огромная, большая по сближению наших стран в плане экономическом, по всем абсолютно направлениям. Мы, конечно, сейчас должны сверить наши подходы в реализации этих программ, как их будем реализовывать, потому что мы понимаем, что на парламентариев возлагается особая ответственность за разработку законопроектов.

Стороны также обсудили итоги Высшего госсовета и реализацию рекомендаций и предложений, закрепленных в итоговом документе VIII Форума регионов Беларуси и России.