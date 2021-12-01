Мезенцев на встрече с Кочановой: сверка позиций особо значима. Этим парламентарии подводят итоги года

Пакет интеграционных документов затрагивает в основном вопросы экономики. В этой связи особую значимость приобретает межрегиональное взаимодействие – подчеркнула Наталья Кочанова. Председатель Совета Республики также заверила, что все зависящее от парламентариев для дальнейшего укрепления интеграции будет сделано.

Новости Беларуси. Реализацию 28-ми союзных программ 1 декабря обсудили в Совете Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Спикер Наталья Кочанова встретилась с госсекретарем Союзного государства Дмитрием Мезенцевым. Принятые решения выводят белорусско-российские взаимоотношения на принципиально новый уровень.

Дмитрий Мезенцев, государственный секретарь Союзного государства:

В преддверии встречи сенаторов и депутатов именно в Минске в рамках определения нового этапа взаимодействия парламентариев двух государств, по итогам принятого Александром Григорьевичем Лукашенко, Владимиром Владимировичем Путиным, членами Высшего госсовета по-своему исторического решения по открытию реальной экономической интеграции сверка позиций на площадках Совета Республики, Совета Федерации, Государственной думы, Палаты представителей особо значима. По-своему парламентарии этим подводят итоги года.

Стороны также обсудили итоги Высшего госсовета и реализацию рекомендаций и предложений, закрепленных в итоговом документе VIII Форума регионов Беларуси и России.