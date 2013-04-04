Новости Беларуси. В Беларуси создадут единую государственную службу судебной экспертизы. Связано это с реформированием правоохранительной системы и необходимостью кардинального повышения эффективности ее работы. Это подчеркнул 4 апреля президент на совещании, посвященном вопросу образования новой структуры. Сегодня всевозможные экспертизы делают на базе многих ведомств. Чтобы эти процессы не дублировали друг друга, не раздувался штат специалистов, стоит задача создать и оптимизировать самостоятельную структуру.

Каждый год судмедэкспертами в Беларуси делается порядка полумиллиона заключений-экспертиз. Они становятся важными аргументами при вынесении судебных решений. Например, только по отпечаткам пальцев раскрывается в среднем 12 тысяч преступлений за 12 месяцев.

Эксперт – это специалист, который приезжает на место правонарушения, собирает улики, и, конечно, его помощь в расследовании дел переоценить сложно. Без нее эффективной и справедливой работы Следственного комитета или судов просто не может быть. Сегодня на повестке дня – совершенствование сложившейся в стране системы экспертиз.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Главная цель проводимых преобразований заключается в кардинальном повышении эффективности работы правоохранительного блока. Это значит в обеспечении его способности адекватно и своевременно отвечать на новые риски, угрозы в целях гарантированный защиты наших граждан от преступных посягательств.

Фиксируется достаточно случаев, когда эксперты либо не выезжают на место преступления, либо делают это не вовремя. Это, конечно, сказывается на качестве следствия. И, естественно, подобные вещи недопустимы. Предлагается объединить ранее разрозненные подразделения в одну структуру, с одним руководством и региональными отделениями по всей стране. Как это произошло ранее со Следственным комитетом.

Андрей Швед, первый заместитель председателя Следственного комитета Республики Беларусь, руководитель межведомственной рабочей группы по разработке вопроса о создании единой службы судебной экспертизы:

В сфере судебно-экспертной деятельности целый комплекс нерешенных проблем. По данным статистики, по каждому пятому уголовному делу сроки следствия продлеваются только из-за длительности проведения назначенных экспертиз. На производство многих видов экспертиз имеется очередность от четырех месяцев до одного года. В ряде случаев из-за низкого качества экспертиз и ошибок экспертов преступники уходят от ответственности. И наоборот: невиновные вовлекаются в уголовный процесс. Рабочая группа пришла к убеждению, что проблемы экспертных подразделений могут быть решены только путем их объединения в одно ведомство.

Реализация этого простого и проверенного принципа реорганизации должна принести хорошие результаты. Во-первых, единая структура становится независимой и исключает внутреннюю борьбу между разными ведомствами. Во-вторых, речь идет об оптимизации состава специалистов. Их станет меньше на 15-20%. Сэкономленные средства пойдут на развитие новой структуры и социальные гарантии ее сотрудникам.

На совещании обсуждались и возможные способы сделать работу судэкспертов более рентабельной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Валентин Сукало, председатель Верховного Суда Республики Беларусь:

Гражданские споры сегодня все больше и больше затрагивают очень серьезные имущественные интересы людей, которые делят достаточно серьезное имущество. И сегодня возрастает актуальность проведения экспертных, оценочных, товароведческих, автотехнических экспертиз. И это очень рентабельная сфера деятельности, поскольку люди сами оплачивают проведение таких экспертиз по достаточным высоким ценам.

Александр Лукашенко:

По оплате – действительно. Но тут надо еще и подумать. Знаете, бывает инициативно частник предложит такие факты, которые служба не видит. Ясно, что в суде судья возьмет во внимание любой элемент и потом подскажет, что «смотрите, товарищи, опровергнуть нельзя». Если кто-то инициативным образом пришел с конкретными фактами в суд. Чего же отбрасывать? Ради каких-то денег?

Нет пока единого мнения относительно того, следует ли специалистам судэкспертизы носить погоны. Однако есть четкое понимание, что решение этого вопроса можно осуществлять в оперативном режиме, в зависимости от складывающейся ситуации.

Петр Миклашевич, председатель Конституционного Суда Республики Беларусь:

Будет постепенно как раз сокращаться количество лиц, которые сегодня у нас носят погоны. Потому что, по большому счету, создание единой службы экспертиз заключается не в том, что это будет силовая какая-то организация, а здесь главное средство – интеллект.

Министр внутренних дел напомнил, что надо еще решить вопрос с подготовкой специалистов-экспертов. Академия МДВ ежегодно их выпускает. И если сегодня они становятся офицерами, то как будет в последующем, когда из системы МВД эксперты уйдут в другое ведомство?

Кому напрямую будет подчиняться новая структура – еще одна тема совещания.

Александр Лукашенко:

Откровенно говоря, я не хотел бы, чтобы эта служба была напрямую подчинена Президенту. Надо тоже подумать. Я все-таки склонен к тому, чтобы повернуть ее больше сюда, к вам, к судебной ветви власти.

Глава государства подвел итоги совещания и обозначил основные моменты при создании новой структуры.

Александр Лукашенко:

Надо определиться по названию. Что касается финансирования и средств, денежных средств, тут было сказано, что никто не претендует на большее, не потребуется дополнительное финансирование из бюджета. Мы профинансируем столько, сколько надо для того, чтобы действительно людей ни в коем случае обидеть нельзя. Я сказал о том, что нельзя использовать момент для повышения своего статуса и денежного довольствия, но ни в коем случае и понизить нельзя. Они получали достойную зарплату, какую получали – такую они должны получать.

Давайте, эта и следующая неделя, и на третьей неделе, чтобы вы в графиках мне могли доложить, чтобы я мог подписать Указ. Все должно быть предусмотрено: и размещение, и обеспечение специалистами.

Президент затронул и тему коррупции. Все-таки на совещании присутствовали все представители силовых ведомств, которые противодействуют этим явлениям.

Александр Лукашенко:

Если только мне будет доложено о том, что чиновник связался с коммерческой структурой для реализации своих потребностей, будь то баню строить, будь то туалет, будь то еще что-то, и так далее, без всяких разборов уничтожается коммерческая структура, чиновник идет в тюрьму.

Еще раз подчеркиваю: ваша задача подумать, как мы вернемся к вопросам антикоррупционного законодательства.