Новости по тегу #Верховный суд Республики Беларусь

По итогам заседания судьи планируют договориться о конкретных мерах, которые уберут лишние барьеры. Речь идет о том, чтобы решения судов стран СНГ исполнялись быстрее и в полном объеме.
Уверенность в том, что эта встреча будет способствовать выработке совместных эффективных решений по актуальным вопросам правосудия, укреплению гуманитарных, экономических и правовых связей между народами, высказал Александр Лукашенко в приветствии участникам заседания Совета.
На основе судебной практики по арендным делам подготовлен проект постановления заседания Пленума. Одно из нововведений касается неустойки – штрафа за нарушение договора.
По кровожадности зверств батальон Буглая сравнивают с печально известным формированием Дирлевангера, которое прославилось жестокостью даже по меркам нацистской Германии.
Это уже восьмое в истории страны дело в отношении нацистов и их пособников, дошедшее до суда.
С декабря 1943 года подразделение действовало под названием «Боевой добровольческий батальон имени Буглая».
За последние годы при активном двустороннем взаимодействии ветвей власти принят ряд документов, включая акты о судоустройстве и Кодекс гражданского судопроизводства.
Судам поручено объективно подходить к каждому факту. Главное условие для пересмотра приговора – не проступок, а злостность уклонения от наказания.
Благодаря документу рассмотрение дел станет максимально оперативным, а ключевой акцент будет сделан на цифровизации и внедрении искусственного интеллекта.
Внедрение современных технологий в работу судов, оказание правовой помощи и развитие сотрудничества в рамках Союзного государства. Эти темы 9 июня обсудили во Дворце Независимости. Александр Лукашенко провел встречу с председателем Верховного Суда России Игорем Красновым.
Соглашение такого уровня судебные органы двух стран заключают впервые в истории суверенной Беларуси.
Вопросы совершенствования судебных систем Беларуси и России обсудили 9 июня во Дворце Независимости.
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