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Новости по тегу #Верховный суд Республики Беларусь

В Минске проходит заседание председателей верховных судов стран СНГ
08 октября 2026 16:47

В Минске проходит заседание председателей верховных судов стран СНГ

Лукашенко направил приветствие участникам заседания Совета председателей верховных (высших) судов СНГ
08 октября 2026 13:41

Лукашенко направил приветствие участникам заседания Совета председателей верховных (высших) судов СНГ

В Беларуси закрепят новые подходы к разрешению арендных споров
24 сентября 2026 13:55

В Беларуси закрепят новые подходы к разрешению арендных споров

В Беларуси судят одного из самых жестоких нацистов, которого боялись даже немцы – история Буглая
07 сентября 2026 16:53

В Беларуси судят одного из самых жестоких нацистов, которого боялись даже немцы – история Буглая

Верховный Суд начал рассмотрение дела по обвинению Буглая в геноциде белорусского народа
07 сентября 2026 11:07

Верховный Суд начал рассмотрение дела по обвинению Буглая в геноциде белорусского народа

В Верховный Суд направлено уголовное дело в отношении пособника нацистов
23 июля 2026 06:19

В Верховный Суд направлено уголовное дело в отношении пособника нацистов

Сергеенко провел встречу с руководством Верховного Суда Беларуси
29 июня 2026 13:37

Сергеенко провел встречу с руководством Верховного Суда Беларуси

В Беларуси ужесточат наказание за намеренное уклонение от исполнения приговора
24 июня 2026 10:48

В Беларуси ужесточат наказание за намеренное уклонение от исполнения приговора

Верховные Суды Беларуси и России подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве
10 июня 2026 07:47

Верховные Суды Беларуси и России подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве

Лукашенко: Беларусь готова перенимать российский опыт внедрения высоких технологий в работу судов
09 июня 2026 16:50

Лукашенко: Беларусь готова перенимать российский опыт внедрения высоких технологий в работу судов

Верховные Суды Беларуси и России планируют подписать меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве
09 июня 2026 13:39

Верховные Суды Беларуси и России планируют подписать меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве

Лукашенко обсудил интеграцию судебных систем с главой Верховного Суда России
09 июня 2026 10:41

Лукашенко обсудил интеграцию судебных систем с главой Верховного Суда России