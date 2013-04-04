Прямой эфир

Беларусь добивается признания невиновности осужденных в Ливии белорусов

04 апреля 2013 11:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Беларусь продолжает добиваться признания невиновности осужденных в Ливии наших граждан. Об этом заявили сегодня в МИД.

Консульская служба постоянно поддерживает контакт с осужденными и старается облегчить их  пребывание в заключении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Савиных, начальник Управления информации – пресс-секретарь Министерства иностранных дел Республики Беларусь:
Белорусская консульская служба в Ливии постоянно поддерживает контакт с этими людьми, старается сделать все возможное, чтобы облегчить их пребывание, и мы также продолжаем усилия, направленные на их освобождение и признание их невиновности.

# Война в Ливии # Международное сотрудничество # Андрей Савиных # Министерство иностранных дел РБ

Другие новости рубрики

Все новости
03 апреля 2013 09:48

На Кипре у здания парламента люди сожгли флаг ЕС и фотографии канцлера Германии Ангелы Меркель

Петр Миклашевич назначен председателем Конституционного суда
02 апреля 2013 21:14

Петр Миклашевич назначен председателем Конституционного суда

Александр Лукашенко: Возможно, нам с президентом Украины придется обсудить эти вопросы
02 апреля 2013 14:24

Александр Лукашенко: Возможно, нам с президентом Украины придется обсудить эти вопросы