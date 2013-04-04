Беларусь добивается признания невиновности осужденных в Ливии белорусов

Новости Беларуси. Беларусь продолжает добиваться признания невиновности осужденных в Ливии наших граждан. Об этом заявили сегодня в МИД.

Консульская служба постоянно поддерживает контакт с осужденными и старается облегчить их пребывание в заключении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Савиных, начальник Управления информации – пресс-секретарь Министерства иностранных дел Республики Беларусь:

Белорусская консульская служба в Ливии постоянно поддерживает контакт с этими людьми, старается сделать все возможное, чтобы облегчить их пребывание, и мы также продолжаем усилия, направленные на их освобождение и признание их невиновности.