Александр Лукашенко потребовал немедленно разработать проект железнодорожного сообщения Минска с Национальным аэропортом

Новости Беларуси. Незамедлительно разработать проект железнодорожного сообщения Минска с Национальным аэропортом. Такое поручение президент Александр Лукашенко дал Правительству и руководству БЖД 4 апреля во время встречи с генеральным директором швейцарской компании Петером Шпулером. «Штадлер Рэйл Групп» – одним из ведущих европейских производителей железнодорожного подвижного состава. Электрички этого производителя успешно зарекомендовали себя в нашей стране. Однако только на закупке решили не останавливаться. В ближайшее время планируют открыть совместное предприятие – первое на территории СНГ.

Вдвое быстрее, чем на обычной электричке. Такие электропоезда уже полтора года связывают Минск с ближайшим пригородом и регионами Беларуси. По сути, функция наземного скоростного метро. Только в 14 раз дешевле для бюджета, если бы пришлось, к примеру, возводить новые станции метрополитена. Теплые вагоны, удобные кресла, система видеонаблюдения. Преимущества таких поездок только за один месяц тестовой эксплуатации оценили более 40 тысяч пассажиров.

Если раньше прилагательное «швейцарский» чаще употребляли с существительным «шоколад», то сейчас белорусы «распробовали» скорость и комфорт электропоездов, сделанных в Швейцарии. Новый формат пассажирских перевозок активно внедрен на городских и региональных линиях. Однако впереди – новые проекты.

Если первый десяток электропоездов привезли в Беларусь из Швейцарии, то в ближайшей перспективе такие составы будут отечественного производства. Недалеко от Минска, в Фаниполе, строят высокотехнологичный завод мирового уровня. Совместное предприятие по выпуску железнодорожного и городского электрического пассажирского транспорта организовали «Белкоммунмаш» и швейцарская фирма. Завод станет первым на территории СНГ. Его мощность – до 100 единиц техники в год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко 4 апреля на встрече с владельцем «Штадлер Рэйл Групп» Петером Шпулером положительно оценил инвестпроект и поручил ускорить его реализацию.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Я несколько удивлен вашей оперативности в плане развертывания производства на белоруской земле. Оно актуально не только в плане экспорта. Оно очень актуально и востребовано внутри нашей страны. И мы ожидаем, что уже в этом, следующем году начнут с этой площадки выходить современные электропоезда, трамваи белорусского производства, которые по качеству ни в коем случае не должны и не будут уступать швейцарским.

Я хотел бы предупредить белорусских членов Правительства и губернатора, которые здесь присутствуют, что это наш очень важный проект. И здесь никаких задержек быть не должно, никакого торможения. Пришел человек, вкладывает свои средства. Очень нужный товар. Уже большие портфели заказов по экспорту. Поэтому чем раньше мы введем этот объект в строй, тем быстрее он принесет выгоду и пользу и для швейцарской компании, и для Беларуси.

«Штадлер Рэйл Групп» – ведущий европейский производитель. Рельсовые автобусы, электрички, двухэтажные поезда. Продукция успешно эксплуатируется в Европе, в США и портфель внешних заказов постоянно растет. Компания победила в международном тендере на поставку железнодорожных составов для сообщения между московскими аэропортами.

Руководство швейцарской компании довольно сотрудничеством с белорусскими партнерами. Бизнесмен заверил, что проект достойный и реализуется успешно.

Петер Шпулер, генеральный директор компании «Штадлер Рэйл Групп»:

Проект хороший и успешно реализуется. Мы чувствуем действенную поддержку со стороны Правительства и руководства Минской области. 2-3 небольшие проблемы, которые возникли по ходу, мы смогли оперативно решить.

Для нашей компании победа в тендере на поставку электропоездов, который проводился в России, очень значима. И мы рады, что эти поезда будут собираться и производиться в Беларуси. Думаю, этот проект имеет важное значение и для Минска. На белорусском заводе мы сможем производить не только электрички, но и двухэтажные поезда.

Обсуждая перспективы, глава государства поручил Правительству и руководству «Белорусской железной дороги» незамедлительно разработать проект железнодорожного сообщения Минска с Национальным аэропортом.

Александр Лукашенко:

Я хочу сегодня в очередной раз уже определенно поручить в Правительстве и Минской области немедленно разработать проект сообщения аэропортов. Проработайте, но так, чтобы это было оптимально, с учетом существующих железнодорожных линий. Но нам туда надо где-то вообще приостановить проекты государственной программы, а туда направить средства для того, чтобы обеспечить движение пассажиропотока в аэропорт и обратно. Это крайне важно.

Ко времени поставки в Москву у нас будет эта железная дорога. И мы сможем поставить туда свои электропоезда для того, чтобы люди могли успешно перемещаться в аэропорт и обратно. Это очень важный проект. Он нам очень нужен.

Президент также поблагодарил компанию за значительный вклад в расширение белорусско-швейцарских отношений. Товарооборот между нашими странами по сравнению с 2011 в 2012 году вырос вдвое. В прошлом году в Беларусь из Швейцарии поступило инвестиций на 42 миллиона долларов. Также швейцарский капитал зарегистрирован в четырех белорусских банках.