Бизнесмены Беларуси и Италии подписали трехсторонний меморандум

Новости Беларуси. Минск и Салерно станут ближе. Города может связать прямой авиарейс. Трехсторонний меморандум подписали бизнесмены Беларуси и итальянского региона Кампания.

Документ станет гарантом постоянного сотрудничества, а также поможет привлечению инвестиций. С конкретными проектами стороны могут ознакомиться на белорусско-итальянском инвест-форуме, который проходит в эти дни в Минске.

Уже 5 апреля потенциальные партнеры встретятся, чтобы обсудить дальнейшие планы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Фульвио Мартушелло, асессор региона Кампания по экономике (Италия):

Мы решили приехать в Беларусь, так как считаем ее инвестиционно привлекательной. Здесь очень стабильная социальная среда и хорошие условия для ведения бизнеса. Сегодня мы обсудили возможность создания прямого авиарейса между Минском и провинцией Салерно.

Антонио Иларди, вице-президент торгово-промышленной палаты провинции Салерно (Италия):

Кроме того, Беларусь входит в Таможенный союз. А это еще один плюс. Нас интересует агропромышленный комплекс, строительная и текстильная сферы.