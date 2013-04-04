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Бизнесмены Беларуси и Италии подписали трехсторонний меморандум

04 апреля 2013 14:06
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Новости Беларуси. Минск и Салерно станут ближе. Города может связать прямой авиарейс. Трехсторонний меморандум подписали бизнесмены Беларуси и итальянского региона Кампания.

Документ станет гарантом постоянного сотрудничества, а также поможет  привлечению инвестиций. С конкретными проектами стороны могут ознакомиться на белорусско-итальянском инвест-форуме, который проходит в эти дни в Минске.

Уже 5 апреля  потенциальные партнеры встретятся, чтобы обсудить дальнейшие планы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Фульвио Мартушелло, асессор региона Кампания по экономике (Италия):
Мы решили приехать в Беларусь, так как считаем ее инвестиционно привлекательной. Здесь очень стабильная социальная среда и хорошие условия для ведения бизнеса. Сегодня мы обсудили возможность создания прямого авиарейса между Минском и провинцией Салерно.

Антонио Иларди, вице-президент торгово-промышленной палаты провинции Салерно (Италия):
Кроме того, Беларусь входит в Таможенный союз. А это еще один  плюс. Нас интересует агропромышленный комплекс, строительная и текстильная сферы.

# Международное сотрудничество # Беларусь-Италия

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