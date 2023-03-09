Устраивают провокации. Зачем ГУР делает фейковые информационные вбросы?

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим поездку на Донбасс и подлую попытку теракта в Мачулищах. В гостях председатель правления республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское общество «Знание» Вадим Гигин.

Григорий Азаренок, СТВ:

ГУР нам сообщает, что на выходных сюда прилетит Владимир Соловьев. А поскольку вы часто выступаете, явно не без вашей помощи он здесь устроит провокацию, будет это все транслировать в прямом эфире, потом Беларусь вступит в войну и так далее. Я не знаю, что там ГУР курит. Что это за вброс такой? Для чего?