Устраивают провокации. Зачем ГУР делает фейковые информационные вбросы?
Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим поездку на Донбасс и подлую попытку теракта в Мачулищах. В гостях председатель правления республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское общество «Знание» Вадим Гигин.
Григорий Азаренок, СТВ:
ГУР нам сообщает, что на выходных сюда прилетит Владимир Соловьев. А поскольку вы часто выступаете, явно не без вашей помощи он здесь устроит провокацию, будет это все транслировать в прямом эфире, потом Беларусь вступит в войну и так далее. Я не знаю, что там ГУР курит. Что это за вброс такой? Для чего?
Вадим Гигин, председатель правления республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское общество «Знание»:
Они никак не могут отойти от посещения Владимиром Рудольфовичем границы, частей наших и российских, которые развернуты. Мне довелось принимать посильное участие в организации этого визита, быть вместе с Владимиром Рудольфовичем на белорусско-украинской границе. Мы переписываемся буквально в эти минуты с ребятами из команды Владимира Рудольфовича, вот процитирую: «ГУР совсем кукухой поехал со своими провокациями». Я думаю, это лучший ответ.
Григорий Азаренок:
Зачем такие вбросы постоянно происходят?
Вадим Гигин:
В этом плане они свой хлеб отрабатывают, идет информационно-психологическая война, пропагандистская. Они пытаются создавать информационную завесу. Проводить акты информационной агрессии. За этим нужно очень внимательно следить. Потому что, как правило, за такими заявлениями стоит подготовка тех или иных террористических операций. Мы видим, что киевский режим активизировался на белорусском направлении. Их подталкивают к этому западные кураторы.
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