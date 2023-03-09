Гигин: ШОС – это матрица нового многополярного мира, одним из соучредителей которого будет Беларусь
Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим поездку на Донбасс и подлую попытку теракта в Мачулищах. В гостях председатель правления республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское общество «Знание» Вадим Гигин.
Григорий Азаренок, СТВ:
Много говорится у нас правильных вещей о значении ШОС, о многополярном мире и так далее. Но надо понимать, что это огромные экономические возможности. И конечно, хоть этот старый гегемон показывает свою силу и волю, но неумолимо однополярный мир рушится. И ШОС, безусловно, флагман нового мира. А мы в нем будем на достойном месте. И Беларусь ускоренными темпами сейчас вступает в организацию.
Вадим Гигин, председатель правления республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское общество «Знание»:
По поводу гегемона. Сейчас самый главный вопрос, который становится все более актуальным, особенно на фоне уже очевидной, доказанной организации и осуществления Соединенными Штатами теракта на «Северных потоках».
Григорий Азаренок:
Они еще на Украину пытались это скинуть.
Вадим Гигин:
Да. Подводная лодка в степях Украины – примерно из того же разряда. Так вот, применит ли гегемон для сохранения своей монополии на власть в мире ядерное оружие или нет? Это самая большая угроза миру, которая сейчас существует. И ответа на этот вопрос, к сожалению, пока нет.
Григорий Азаренок:
А что касается ШОС? Ваше мнение?
Вадим Гигин:
Что касается ШОС – это не только экономически огромный потенциал, это фактически новое пространство, как вы правильно говорите. Матрица вот этого нового мира многополярного, который появится. Мира, где Россия, Китай, Индия, Иран будут играть большую, ведущую роль. И мир, одним из соучредителей которого является Республика Беларусь. Это принципиально важно. Это не только экономическое измерение, но это измерение культурное, гуманитарное. Нам нужно сейчас многое сделать для интеграции нашей системы высшего образования, создания единого пространства в ШОС. Это сотрудничество по всем направлениям. В контексте последних событий в ШОС всегда была одной из приоритетных деятельность по предотвращению актов терроризма. Это антитеррористическая организация. Она и возникала в том числе в значительной степени как ответ на те действия, которые происходили в Афганистане.
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