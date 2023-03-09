Гигин: ШОС – это матрица нового многополярного мира, одним из соучредителей которого будет Беларусь

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим поездку на Донбасс и подлую попытку теракта в Мачулищах. В гостях председатель правления республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское общество «Знание» Вадим Гигин. Григорий Азаренок, СТВ:

Много говорится у нас правильных вещей о значении ШОС, о многополярном мире и так далее. Но надо понимать, что это огромные экономические возможности. И конечно, хоть этот старый гегемон показывает свою силу и волю, но неумолимо однополярный мир рушится. И ШОС, безусловно, флагман нового мира. А мы в нем будем на достойном месте. И Беларусь ускоренными темпами сейчас вступает в организацию.