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Генсек ШОС приехал в Беларусь обсудить процесс вступления нашей страны в организацию

09 марта 2023 08:19
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Членство в Шанхайской организации сотрудничества позволит Беларуси реализовать имеющийся потенциал в полном объеме. О процессе вступления нашей страны в ШОС, а также развитии других направлений взаимодействия говорили сегодня, 9 марта, в Министерстве иностранных дел, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Генсек ШОС приехал в Беларусь обсудить процесс вступления нашей страны в организацию-1

Глава нашего внешнеполитического ведомства встретился с генеральным секретарем организации Чжаном Мином, который в эти дни находится с визитом в нашей стране. Беларусь рассматривает объединение в качестве важного игрока в системе международных отношений. За последние годы ШОС приобрела серьезный политический и экономический вес, отметил Сергей Алейник. Министр иностранных дел тепло приветствовал зарубежного коллегу и выразил надежду на конструктивный и плодотворный диалог.

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# Шанхайская организация сотрудничества # Сергей Алейник # Фотофакт

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