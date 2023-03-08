«Надо максимально рассорить Европу с Россией». Как США наживаются на ЕС?

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.

Надежда Сасс, ведущая:

Считаете ли вы, что стратегически тот же ЕС, который пока отмалчивается, но если надо тумблер включить, мы услышим такие заявления небывалые в неадекватной риторике. Сможет ли ЕС нести бремя одновременной конфронтации и с Россией, и с КНР, если США скажут, что это им необходимо?