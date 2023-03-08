«Надо максимально рассорить Европу с Россией». Как США наживаются на ЕС?

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Надежда Сасс, ведущая:
Считаете ли вы, что стратегически тот же ЕС, который пока отмалчивается, но если надо тумблер включить, мы услышим такие заявления небывалые в неадекватной риторике. Сможет ли ЕС нести бремя одновременной конфронтации и с Россией, и с КНР, если США скажут, что это им необходимо?
Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований:
Евросоюз можно только пожалеть, потому что в действительности во всей этой конфронтации самой главной жертвой является как раз Европа. Вспомните публикацию в сентябре 2022 года корпорации RAND в шведском издании: чтобы решить финансово-экономический кризис в США, нам надо максимально рассорить Европу с Россией и не дать возможности европейским компаниям дальше развиваться и выступать конкурентами для англосаксонских корпораций, то есть для корпораций Британии и США. Как рассорить? Любыми способами. Поэтому в настоящее время надо для европейских государств, для их национальных и корпоративных бизнес-элит осознать, что если они дальше будут идти в этом фарватере США, то итогом станет только одно – это приведет к сильнейшему разорению Европы, разорению их же компаний, масштабным протестам, эти протесты в Европе заканчиваются гильотиной. Та же самая корпоративная и политическая элита в итоге окажутся на эшафоте. Потому что протест будет такой силы, что будет сжигать, уничтожать все что угодно. Но мы знаем, что та же Великобритания на протяжении последних 400 лет как раз и зарабатывала на том, что насаждала конфликты в самой Европе и получала бонусы от этого.
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