«Трамп больше не возьмёт власть». О предварительных результатах выборов в Конгресс США

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе « САСС уполномочен заявить » на СТВ.

Предварительные результаты выборов в Конгресс США далеки от прогнозов аналитиков. Так называемой гигантской красной волны (по-другому массовой победы кандидатов от Республиканской партии) не произошло. Им удалось взять контроль над нижней палатой – Палатой представителей. Но с отрывом всего лишь в несколько мест. Судьба контроля над сенатом все еще неясна. В некоторых штатах продолжается подсчет голосов. Однако о важности этих выборов можно говорить уже сейчас.

Последние два года Демократическая партия имела большинство как в палате представителей, так и в Сенате. Однако неспособность Демократической партии оперативно справиться с высокой инфляцией и высокой преступностью дали шанс республиканцам на реванш. Но против них неожиданно сработало решение Верховного суда, поставившее под сомнение законность абортов. Это мобилизовало либеральный электорат и спасло Демпартию от ожидавшегося разгрома.