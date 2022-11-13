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«Трамп больше не возьмёт власть». О предварительных результатах выборов в Конгресс США

13 ноября 2022 18:10
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Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.  

«Трамп больше не возьмёт власть». О предварительных результатах выборов в Конгресс США-1

Предварительные результаты выборов в Конгресс США далеки от прогнозов аналитиков. Так называемой гигантской красной волны (по-другому массовой победы кандидатов от Республиканской партии) не произошло. Им удалось взять контроль над нижней палатой – Палатой представителей. Но с отрывом всего лишь в несколько мест. Судьба контроля над сенатом все еще неясна. В некоторых штатах продолжается подсчет голосов. Однако о важности этих выборов можно говорить уже сейчас.  

Последние два года Демократическая партия имела большинство как в палате представителей, так и в Сенате. Однако неспособность Демократической партии оперативно справиться с высокой инфляцией и высокой преступностью дали шанс республиканцам на реванш. Но против них неожиданно сработало решение Верховного суда, поставившее под сомнение законность абортов. Это мобилизовало либеральный электорат и спасло Демпартию от ожидавшегося разгрома.  

«Трамп больше не возьмёт власть». О предварительных результатах выборов в Конгресс США-4

Джо Байден, президент США:  
Демократическая партия превзошла все ожидания и добилась большого успеха. Республиканцы больше не возьмут власть в свои руки. Мы должны показать, что Трамп больше не возьмет власть. И если он действительно будет баллотироваться в президенты, то мы должны убедиться, что он снова не станет следующим президентом.  

Однако даже такие результаты могут стать хорошим подспорьем для бывшего американского лидера Дональда Трампа или его преемника на президентских выборах в 2024 году.  

«Вернем себе Америку». 8 ноября состоятся промежуточные выборы в Конгресс США. Подробности здесь.  

«Трамп больше не возьмёт власть». О предварительных результатах выборов в Конгресс США-7

Фактически Соединенные Штаты получили так называемый подвешенный парламент, когда ни одна политическая сила не сможет провести в жизнь свою программу. Вопрос о власти в Америке отложен до 2024 года, перед которым страну ждут многочисленные скандалы и острая борьба.  

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# Международная политика # Джо Байден # Дональд Трамп # Фотофакт

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