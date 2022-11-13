«Холодильник всё жёстче начинает напоминать американцам, что гегемоном быть непросто». Почему в США так растут цены?

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе « САСС уполномочен заявить » на СТВ.

Надежда Сасс, СТВ: Представим, что мы американцы. Мы, естественно, отстраиваем свой выбор от того, что мы видим, что происходит внутри нашего государства. Давайте выведем график соотношения зарплат и инфляции, которая сегодня коснулась абсолютно всех уголков мира, включая США. Показательная картина. Как вы ее охарактеризуете? Это же непосредственно связано с той политикой, которую ведут демократы в лице господина Байдена.

Никита Мендкович, глава Евразийского аналитического клуба, эксперт Российского совета по международным делам:

Я прежде всего хотел бы заметить, что внешние факторы влияют на оценку всего этого американским населением, известно речевое клише Байдена о путинском повышении цен и на бензин, и на ключевые товары, то есть попытка возложить на лидера внешнего государства... Это такой прием, тем не менее он отражает проблемы, с которыми реально столкнулась Америка по итогам ведения санкционной агрессии против России. Пострадавшей стороной стал американский народ. Несомненно, что до формирования позиции агрессивного курса США, до реальной политической революции против истеблишмента, которую использует народ США против своих внешних противников. Еще далеко до подобного рода революции, но, на мой взгляд, проблема начинает создаваться. Холодильник все жестче начинает напоминать американцам, что гегемоном быть непросто. Не нужно по одежке протягивать ножки. Я надеюсь, что со временем они это осознают и не придется вколачивать простые истины на языке оружия.

Читайте также:

Почему предварительные результаты выборов в Конгресс удивляют американцев? Рассказали политологи

«Трамп больше не возьмет власть». О предварительных результатах выборов в Конгресс США

Что бы вы делали, будучи американцами? Надежда Сасс спросила у экспертов