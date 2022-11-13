Почему предварительные результаты выборов в Конгресс удивляют американцев? Рассказали политологи

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ. Надежда Сасс, СТВ:

Проанализировав результаты выборов, которые имеются на данный момент, можем с уверенностью сказать, что, к счастью или к сожалению, все зависит, у кого какие фавориты, но красная волна не захлестнула США. С чем вы это связываете?

Юрий Дудкин, политолог (Украина):

Этот вопрос задают себе и сами американские избиратели. Те, кто поддерживал и симпатизировал республиканцам, охают и ахают, почему так случилось, что они не могли одержать даже по предварительным результатам колоссального успеха, а те, кто поддерживают демократов, не могут до сегодня понять, почему так произошло, что демократы, которые фактически находятся у власти, не обрели значительного перевеса на этих выборах. То есть на сегодня результаты еще не известны, хотя американская пресса вовсю трубит, что 90 % бюллетеней обработано. Между прочим, в Соединенных Штатах нет центральной избирательной комиссии, а все результаты выборов оглашаются на ведущих американских телеканалах, например, Fox News и CNN. Это тоже своеобразный месседж американскому обществу. То есть оспаривать результаты выборов можно будет только по округам (штатам).

Надежда Сасс:

Стоит отметить, по социологическим исследованиям, что примерно 70 % избирателей, которые голосовали за того же господина Байдена на президентских выборах недовольны тем, какой курс выбрало государство. То есть фигура Байдена вызывает недовольства, но при этом за демократов люди идут и голосуют? Чем это объяснимо? То есть им понятна и приемлема та повестка, с которой они выступают?