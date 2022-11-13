Почему предварительные результаты выборов в Конгресс удивляют американцев? Рассказали политологи
Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Надежда Сасс, СТВ:
Проанализировав результаты выборов, которые имеются на данный момент, можем с уверенностью сказать, что, к счастью или к сожалению, все зависит, у кого какие фавориты, но красная волна не захлестнула США. С чем вы это связываете?
Юрий Дудкин, политолог (Украина):
Этот вопрос задают себе и сами американские избиратели. Те, кто поддерживал и симпатизировал республиканцам, охают и ахают, почему так случилось, что они не могли одержать даже по предварительным результатам колоссального успеха, а те, кто поддерживают демократов, не могут до сегодня понять, почему так произошло, что демократы, которые фактически находятся у власти, не обрели значительного перевеса на этих выборах. То есть на сегодня результаты еще не известны, хотя американская пресса вовсю трубит, что 90 % бюллетеней обработано. Между прочим, в Соединенных Штатах нет центральной избирательной комиссии, а все результаты выборов оглашаются на ведущих американских телеканалах, например, Fox News и CNN. Это тоже своеобразный месседж американскому обществу. То есть оспаривать результаты выборов можно будет только по округам (штатам).
Надежда Сасс:
Стоит отметить, по социологическим исследованиям, что примерно 70 % избирателей, которые голосовали за того же господина Байдена на президентских выборах недовольны тем, какой курс выбрало государство. То есть фигура Байдена вызывает недовольства, но при этом за демократов люди идут и голосуют? Чем это объяснимо? То есть им понятна и приемлема та повестка, с которой они выступают?
Вадим Боровик, политолог:
Надо разделять шоу для населения, заявления предвыборные и реальные внутреннюю и внешнюю политики. Во-первых, связывать выборы с внешней повесткой – это вообще ошибка, потому что в основном во время выборов обсуждались экономика, возможность проведения абортов, цены на бензин – очень много вопросов внутренней повестки. Вопросы той же военной операции – это второстепенные вопросы. Второе. Что надо понять, американцы проводят выборы для себя. В национальных интересах США. Они имеют возможность использовать контроль международной финансовой системы, единственную и самую мощную резервную валюту в мире, потому что евро существенно ослабили, контроль международных организаций, военное преимущество на море и достаточно серьезное военное присутствие во всех регионах мира. Пока они смогут использовать это в своих руках, ни один политик США, ни одно первое лицо от этого не откажется, потому что его потеряют, как Кеннеди, по дороге.
Читайте также:
«Холодильник все жестче начинает напоминать американцам, что гегемоном быть непросто». Почему в США так растут цены?
«Трамп больше не возьмет власть». О предварительных результатах выборов в Конгресс США
Что бы вы делали, будучи американцами? Надежда Сасс спросила у экспертов