Трамп хочет встретиться с Лукашенко! Политический аналитик – о возможном визите лидера США

Событие, к которому приковано внимание всего мира, – встреча президентов России и США на Аляске. Лидеры двух крупнейших ядерных держав возобновили прямой диалог, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Время пришло, ведь если сейчас не предпринять решительных шагов, на кону может оказаться глобальная стратегическая безопасность. Потому на базе в Анкоридже Владимир Путин и Дональд Трамп попытались найти варианты решения украинского конфликта, в который пусть не напрямую, но вовлечены десятки государств. В центре внимания – задачи обеспечения мира. Но прежде чем сесть за стол переговоров с российским президентом, глава Белого дома сделал важный звонок в Минск, чтобы обсудить вопросы международной и региональной повестки с Александром Лукашенко. В числе тем для обсуждения был и вопрос украинского кризиса.

Отметим, Дональд Трамп в своей социальной сети поблагодарил Александра Лукашенко за внимание к этой теме. Именно руководитель Белого дома был инициатором разговора, поделился наш постпред в ООН Валентин Рыбаков, который выступил переводчиком в ходе беседы лидеров. Читайте здесь: Трамп принял предложение Лукашенко посетить Минск Лукашенко и Трамп обсудили вопросы взаимодействия Беларуси и США Трамп позвонил Лукашенко – подробности телефонного разговора раскрыл постпред Беларуси при ООН В развитие разговора с Дональдом Трампом Александр Лукашенко провел беседу с Джоном Коулом, это доверенное лицо, ближайший друг и личный адвокат руководителя США. Звонок состоялся по поручению американского лидера. Стороны обменялись мнениями касательно переговоров на Аляске, Александр Лукашенко изложил свою точку зрения о ситуации в Украине. Также в ходе контактов обсуждалась тема двустороннего взаимодействия и возможные встречные шаги. Одним из таких является освобождение заключенных. Контакт Александра Лукашенко и Дональда Трампа вместе с тем выбил почву из-под ног бежавшей оппозиции и обезоружил европейских политиков, которые продвигали миф о нелегитимности белорусской власти.