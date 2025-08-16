Трамп хочет встретиться с Лукашенко! Политический аналитик – о возможном визите лидера США
Событие, к которому приковано внимание всего мира, – встреча президентов России и США на Аляске. Лидеры двух крупнейших ядерных держав возобновили прямой диалог, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Время пришло, ведь если сейчас не предпринять решительных шагов, на кону может оказаться глобальная стратегическая безопасность. Потому на базе в Анкоридже Владимир Путин и Дональд Трамп попытались найти варианты решения украинского конфликта, в который пусть не напрямую, но вовлечены десятки государств. В центре внимания – задачи обеспечения мира.
Но прежде чем сесть за стол переговоров с российским президентом, глава Белого дома сделал важный звонок в Минск, чтобы обсудить вопросы международной и региональной повестки с Александром Лукашенко. В числе тем для обсуждения был и вопрос украинского кризиса.
Отметим, Дональд Трамп в своей социальной сети поблагодарил Александра Лукашенко за внимание к этой теме. Именно руководитель Белого дома был инициатором разговора, поделился наш постпред в ООН Валентин Рыбаков, который выступил переводчиком в ходе беседы лидеров.
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В развитие разговора с Дональдом Трампом Александр Лукашенко провел беседу с Джоном Коулом, это доверенное лицо, ближайший друг и личный адвокат руководителя США. Звонок состоялся по поручению американского лидера.
Стороны обменялись мнениями касательно переговоров на Аляске, Александр Лукашенко изложил свою точку зрения о ситуации в Украине. Также в ходе контактов обсуждалась тема двустороннего взаимодействия и возможные встречные шаги. Одним из таких является освобождение заключенных.
Контакт Александра Лукашенко и Дональда Трампа вместе с тем выбил почву из-под ног бежавшей оппозиции и обезоружил европейских политиков, которые продвигали миф о нелегитимности белорусской власти.
Юрий Шевцов, политический аналитик:
Звонок Трампа и возможный визит сюда Трампа – он для многих в мире будет звоночком в ту сторону, что Беларусь обладает неким миротворческим потенциалом в этом конфликте. А для нас это, безусловно, хорошая стратегия. Она уменьшает страсти и облегчает поиск и мира в Украине, и будущего места Беларуси в Европе. Когда-то же эта война закончится, и тогда надо будет думать о жизни в условиях мира. И лучше войти в этот поствоенный период с хорошей кредитной историей в этом направлении.
Напомним, Александр Лукашенко пригласил Дональда Трампа с семьей в Минск, и это предложение было принято. Что важно, в контексте формирования многополярности. Американский президент намерен встречаться с лидерами, которые действительно обладают авторитетом и могут высказывать свою позицию – в интересах своих стран.