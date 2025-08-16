Пустовой: звонок Трампа Лукашенко перед историческим саммитом – это более чем символично

Время авторской журналистики. Евгений Пустовой и его «Политика без галстуков и купюр» на СТВ.

Наш разговор был очень хорошим. Мы обсудили много тем, в том числе визит президента Путина на Аляску. Я с нетерпением жду встречи с президентом Лукашенко в будущем.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Одно сообщение Трампа в социальной сети перевесило все вопросы, адресованные медийным и экспертным сообществом Запада Минску. Свой пост президент одной из крупнейших экономик и армий мира начал с подчеркнуто уважительной фразы: «У меня был замечательный разговор с глубокоуважаемым Президентом Беларуси Александром Лукашенко». Потом уже о делах. Для дельца и миллиардера Трампа привычнее сразу о делах. Нет, он сначала выказал уважение к белорусскому лидеру. Здесь больше публичности, чем дипломатии. Но это так по-трамповски. Подчеркнуть свое уважение к Лукашенко. О Главном. Первом и смыслах. «Политика без галстуков и купюр». Пустовой на СТВ.

Евгений Пустовой:

Обычный телефонный разговор президентов. Да, общение Лукашенко с мировыми лидерами не удивляет. Набрать Путина или Си далеко не каждый глава государства может себе позволить. Ну мы к этому привыкли. Мы порой умеем восхищаться маленьким, зато чужим, но большое и свое не замечаем. Это космополитичное такое косоглазие. Ну а что скажут по поводу таких эпитетов те, для кого США – мировой эталон? Их мировой эталон как минимум уважает нашего Президента. Причем Лукашенко Трамп позвонил именно перед переговорами с Путиным. Эту встречу назвали историческим саммитом. И перед историческим саммитом Трамп звонит в Минск. Это более чем символично. Это и спасибо тому, кто помог все-таки организовать эти переговоры. Лидеры России и США не разговаривали уже 4 года.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Соберитесь втроем где-нибудь. Трамп, Путин – договоритесь в первый день и пригласите Зеленского. Если Путин… император, огромная страна… ну не сразу. В первый день поговорить о российско-американских отношениях, а во второй – по этой проблеме. Евгений Пустовой:

В Минск тоже был не просто звонок вежливости из Белого дома. Это продолжение диалога. Как итог после общения с Трампом – звонок от Джона Коула. У представителя США регалий много. Главное – он личный адвокат 47-го президента США. А в Америке личный адвокат – это правая рука. То есть можно говорить о том, что между первыми лицами государств договоренности достигнуты. А вот что называется Джон Коул – это техническое сопровождение их выполнения. Так, без лишнего апломба, и делается геополитика. Без лишнего апломба. Четко.