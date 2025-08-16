Трамп принял предложение Лукашенко посетить Минск

Президенты России и США провели встречу на Аляске. Одной из центральных тем переговоров стала ситуация вокруг Украины и возможные варианты разрешения конфликта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Президенты России и США провели встречу на Аляске. Одной из центральных тем переговоров стала ситуация вокруг Украины и возможные варианты разрешения конфликта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Незадолго до начала переговоров состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко и Дональда Трампа. Его инициатором был руководитель Белого дома, поделился наш постпред в ООН Валентин Рыбаков, который выступил переводчиком диалога. Спектр тем касался горячих точек региональной повестки.
Ранее в интервью американскому изданию «Тайм» Александр Лукашенко предложил Трампу дать разъяснение о подлинных причинах конфликта в нашем регионе. Очевидно, отмечают эксперты, запрос со стороны лидера США сформировался.
Ольга Лазоркина, аналитик Белорусского института стратегических исследований:
Все усилия Трампа, мы видим это в последнее время, направлены на мирное урегулирование всех конфликтов. Конечно, Трампу нужны единомышленники, их не так много в мире. В этом контексте Президент Беларуси входит в топ мировых лидеров.
Только мы понимаем, что происходит в регионе, мы никогда не изменяли своей позиции мирного урегулирования того, что у нас происходит. И выработке предложений с американской, российской стороны с учетом малых и средних стран. Стамбул – это возвращение к практике обмена мнениями великих держав. А Минск погружает нас в историю многополярности. Потому что средние и малые страны могут озвучить здесь свои мнения. Минск может выразить концентрат мнений и того, как будет выстраиваться многополярность.
В развитие разговора с Дональдом Трампом Александр Лукашенко провел беседу с Джоном Коулом – это доверенное лицо, ближайший друг и личный адвокат руководителя США. Звонок состоялся по поручению американского лидера.
Трамп позвонил Лукашенко – подробности телефонного разговора раскрыл постпред Беларуси при ООН.
Александр Лукашенко пригласил Дональда Трампа с семьей в Минск, и это предложение было принято. Что важно в контексте формирования многополярности. Американский Президент намерен встречаться с лидерами, которые действительно обладают авторитетом и могут высказывать свою позицию в интересах своих стран.
Как отмечают эксперты, визиты на высшем уровне организуются в течение длительного периода времени, им предшествует серьезная подготовительная работа. Предстоит определить цели, которых лидеры хотят достичь по итогу встреч. В круг наших интересов входит снятие санкций.