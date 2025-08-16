Трамп принял предложение Лукашенко посетить Минск

Президенты России и США провели встречу на Аляске. Одной из центральных тем переговоров стала ситуация вокруг Украины и возможные варианты разрешения конфликта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Незадолго до начала переговоров состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко и Дональда Трампа. Его инициатором был руководитель Белого дома, поделился наш постпред в ООН Валентин Рыбаков, который выступил переводчиком диалога. Спектр тем касался горячих точек региональной повестки. Ранее в интервью американскому изданию «Тайм» Александр Лукашенко предложил Трампу дать разъяснение о подлинных причинах конфликта в нашем регионе. Очевидно, отмечают эксперты, запрос со стороны лидера США сформировался.

Ольга Лазоркина, аналитик Белорусского института стратегических исследований:

Все усилия Трампа, мы видим это в последнее время, направлены на мирное урегулирование всех конфликтов. Конечно, Трампу нужны единомышленники, их не так много в мире. В этом контексте Президент Беларуси входит в топ мировых лидеров. Только мы понимаем, что происходит в регионе, мы никогда не изменяли своей позиции мирного урегулирования того, что у нас происходит. И выработке предложений с американской, российской стороны с учетом малых и средних стран. Стамбул – это возвращение к практике обмена мнениями великих держав. А Минск погружает нас в историю многополярности. Потому что средние и малые страны могут озвучить здесь свои мнения. Минск может выразить концентрат мнений и того, как будет выстраиваться многополярность.