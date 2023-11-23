Тасмагамбетов: ОДКБ вступила в новый этап своего развития

ОДКБ остается неотъемлемым элементом обеспечения безопасности Евразийского региона в целом. Об этом заявил Александр Лукашенко на открытии сессии Совета коллективной безопасности в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Развитие геополитической обстановки в мире глава белорусского государства охарактеризовал как стремительное, что во многом определило плотный график работы лидеров ОДКБ. Знаковым мероприятием стало проведение международной конференции по евразийской безопасности в Минске в конце октября. Нынешнее мероприятие завершает белорусское председательство в Организации. Как отметил наш президент, приоритетные задачи председательства были реализованы.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Объединение отвечает за архитектуру евразийской безопасности. Это основная цель деятельности. Это международная миссия близка Беларуси. Поэтому символично, что именно на минском саммите учредили медаль «Вместе к миру». Сегодня же договорились о правилах взаиморасчетов между контингентами Коллективных сил ОДКБ и распределении квот в Секретариате. Отчитались об исполнении бюджета и утвердили финансовый портфель на предстоящий год. Самый заметный документ – совместная декларация.