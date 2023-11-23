Лукашенко: вывели из Беларуси ядерное оружие – НАТО расширилось на Восток

ОДКБ остается неотъемлемым элементом обеспечения безопасности Евразийского региона в целом. Об этом заявил Александр Лукашенко на открытии сессии Совета коллективной безопасности в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Развитие геополитической обстановки в мире глава белорусского государства охарактеризовал как стремительное, что во многом определило плотный график работы лидеров ОДКБ. Знаковым мероприятием стало проведение международной конференции по евразийской безопасности в Минске в конце октября.

Как всегда – честно о главном. Во время спича белорусского лидера журналисты даже отложили в стороны белорусские конфеты, так понравившиеся гостям.