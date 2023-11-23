Лукашенко: вывели из Беларуси ядерное оружие – НАТО расширилось на Восток

ОДКБ остается неотъемлемым элементом обеспечения безопасности Евразийского региона в целом. Об этом заявил Александр Лукашенко на открытии сессии Совета коллективной безопасности в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Развитие геополитической обстановки в мире глава белорусского государства охарактеризовал как стремительное, что во многом определило плотный график работы лидеров ОДКБ. Знаковым мероприятием стало проведение международной конференции по евразийской безопасности в Минске в конце октября.
Как всегда – честно о главном. Во время спича белорусского лидера журналисты даже отложили в стороны белорусские конфеты, так понравившиеся гостям.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
В 96-м году XX века вывели из Беларуси ядерное оружие. Чем все закончилось – расширение НАТО на Восток. Учебной отработкой в 2016 году сценария – нанесение ядерного удара по Беларуси. Заметьте, по инициативе администрации лауреата Нобелевской премии мира Барака Обама. Причем по замыслу учений, Беларусь даже не была вовлечена в конфликт. Можно много говорить о законных односторонних принудительных мерах, военных провокациях на границе, информационных диверсиях, миллионах долларов, брошенных в подготовку, несостоявшихся госпереворотов. Я уже не говорю про открытую демонстрацию готовности подключить к этой цели силы НАТО. Зачем в августе 2020 года рядом с белорусской границей кружили стратегические бомбардировщики Boeing B-52. Кому посылали сигнал – не только Беларуси (понятно кому). На этом фоне упреки о размещении в нашей стране, на нашей территории российского тактического ядерного оружия просто абсурдны. Мы, повторю в сотый раз, никому не угрожаем. Мы просто учимся «дипломатическому этикету» тех, кто сделал язык силы – мировым трендом. Это реалии сегодняшнего дня. Только наличие мощного оружия гарантирует безопасность в регионе и дает право голоса на международной арене.
Лукашенко: цели, намеченные Беларусью в ноябре 2022-го, в целом достигнуты. Подробности.