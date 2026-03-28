Как литовский бизнес стал заложником политических ошибок Вильнюса? Анонс ток-шоу «Мнения»

Вильнюс снова провалил политический экзамен. Литовские фуры возвращаются домой из Беларуси, но о чем на самом деле эта показательная история?
Вильнюс снова провалил политический экзамен. Литовские фуры возвращаются домой из Беларуси, но о чем на самом деле эта показательная история?
Андрей Стариков, главный редактор информационного агентства «Baltnews»:
После того жеста доброй воли, который проявил Минск, мы опять наблюдаем саботаж. Официальный Вильнюс готов истребовать с белорусской стороны компенсации за простой.
Андрей Савиных, заместитель председателя Либерально-демократической партии Беларуси, дипломат:
Эти перевозчики Литве не нужны. Белорусский Президент реагирует на нужды литовских граждан. А почему же так не действует литовское правительство?
Кирилл Яковлев, программный директор РАНХиГС, политолог (Россия):
Они поменяли прагматизм на эфемерную возможную будущую помощь со стороны Евросоюза, которой уже не будет.
Эрика Швенченене, лидер Международного форума добрососедства в Литве:
Нам надо взять вот это сильное слово и послать всех, кто нам мешает, вот как раз туда, куда и надо.
Мы обсудим самые разные мнения, чтобы вы смогли сформулировать собственное. Смотрите в это воскресенье, 29 марта, в 22:00 на «РТР-Беларусь».