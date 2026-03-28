Вильнюс снова провалил политический экзамен. Литовские фуры возвращаются домой из Беларуси, но о чем на самом деле эта показательная история?

Андрей Стариков, главный редактор информационного агентства «Baltnews»:

После того жеста доброй воли, который проявил Минск, мы опять наблюдаем саботаж. Официальный Вильнюс готов истребовать с белорусской стороны компенсации за простой.

Андрей Савиных, заместитель председателя Либерально-демократической партии Беларуси, дипломат:

Эти перевозчики Литве не нужны. Белорусский Президент реагирует на нужды литовских граждан. А почему же так не действует литовское правительство?

Кирилл Яковлев, программный директор РАНХиГС, политолог (Россия):

Они поменяли прагматизм на эфемерную возможную будущую помощь со стороны Евросоюза, которой уже не будет.