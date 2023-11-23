Прямой эфир

Президент Беларуси: управляемый хаос, муть – то, чего желают Соединённые Штаты и Запад

23 ноября 2023 18:21
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

ОДКБ остается неотъемлемым элементом обеспечения безопасности Евразийского региона в целом. Об этом заявил Александр Лукашенко на открытии сессии Совета коллективной безопасности в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:
В узком составе – широкая проблематика. Достаточно открыть соцсети или включить телевизор. Понятно: у международной и региональной безопасности есть проблемы, а в ОДКБ – консолидированная позиция.

Президент Беларуси: управляемый хаос, муть – то, чего желают Соединённые Штаты и Запад-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Больше беспокоит охватившее мир предчувствие глобальной катастрофы о том, что из искры регионального конфликта может разгореться пламя новой мировой войны. Об этом говорят часто и много, а за океаном только и ждут, что в нее будут втянуты страны, близкие к линии зоны ответственности ОДКБ. Этот так называемый управляемый хаос, муть – то, чего желают Соединенные Штаты и Запад.

Читайте также:

Лукашенко: вывели из Беларуси ядерное оружие – НАТО расширилось на Восток

Президент: цели, намеченные Беларусью в ноябре 2022-го, в целом достигнуты

Лукашенко – президентам ОДКБ: международное право работает исключительно для избранных

# ОДКБ # Евгений Пустовой # Александр Лукашенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Лукашенко: ОДКБ остаётся неотъемлемым элементом обеспечения безопасности Евразийского региона
23 ноября 2023 18:19

Лукашенко: ОДКБ остаётся неотъемлемым элементом обеспечения безопасности Евразийского региона

Председательство Республики Беларусь оценивается положительно – генсек ОДКБ
23 ноября 2023 17:46

Председательство Республики Беларусь оценивается положительно – генсек ОДКБ

Лукашенко: Запад пытается подмять под себя мир! Санкции, шантаж, разжигание конфликтов
23 ноября 2023 17:13

Лукашенко: Запад пытается подмять под себя мир! Санкции, шантаж, разжигание конфликтов