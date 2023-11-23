Президент Беларуси: управляемый хаос, муть – то, чего желают Соединённые Штаты и Запад

ОДКБ остается неотъемлемым элементом обеспечения безопасности Евразийского региона в целом. Об этом заявил Александр Лукашенко на открытии сессии Совета коллективной безопасности в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Евгений Пустовой, политический обозреватель:
В узком составе – широкая проблематика. Достаточно открыть соцсети или включить телевизор. Понятно: у международной и региональной безопасности есть проблемы, а в ОДКБ – консолидированная позиция.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Больше беспокоит охватившее мир предчувствие глобальной катастрофы о том, что из искры регионального конфликта может разгореться пламя новой мировой войны. Об этом говорят часто и много, а за океаном только и ждут, что в нее будут втянуты страны, близкие к линии зоны ответственности ОДКБ. Этот так называемый управляемый хаос, муть – то, чего желают Соединенные Штаты и Запад.
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