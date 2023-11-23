Президент Беларуси: управляемый хаос, муть – то, чего желают Соединённые Штаты и Запад

ОДКБ остается неотъемлемым элементом обеспечения безопасности Евразийского региона в целом. Об этом заявил Александр Лукашенко на открытии сессии Совета коллективной безопасности в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

В узком составе – широкая проблематика. Достаточно открыть соцсети или включить телевизор. Понятно: у международной и региональной безопасности есть проблемы, а в ОДКБ – консолидированная позиция.