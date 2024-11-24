Новости по тегу #Имангали Тасмагамбетов

Из незаконного оборота было исключено 590 килограммов наркотиков различных видов.
Афганская тематика – одно из актуальных направлений деятельности Организации Договора о коллективной безопасности.
Москва намерена обсудить с партнерами по ОДКБ удары дальнобойным оружием по России. Такая информация появилась в СМИ накануне. А о чем еще планируют поговорить на сессии Организации, которая состоится в Астане, некоторыми подробностями поделился генсек ОДКБ Имангали Тасмагамбетов.
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