Прямой эфир

Новости по тегу #Имангали Тасмагамбетов

Тасмагамбетов об операции ОДКБ по борьбе с наркотиками: за 5 дней уничтожили 7 нарколабораторий
24 ноября 2024 17:05

Тасмагамбетов об операции ОДКБ по борьбе с наркотиками: за 5 дней уничтожили 7 нарколабораторий

Генсек ОДКБ: на заседании в Астане будет принят очень важный документ
24 ноября 2024 17:04

Генсек ОДКБ: на заседании в Астане будет принят очень важный документ

Как ОДКБ борется с наркотрафиком и что обсудят в Астане? Интервью с генсеком Организации
24 ноября 2024 17:04

Как ОДКБ борется с наркотрафиком и что обсудят в Астане? Интервью с генсеком Организации

Генсек ОДКБ отметил активную помощь спецслужб Беларуси после теракта в Подмосковье
26 марта 2024 10:30

Генсек ОДКБ отметил активную помощь спецслужб Беларуси после теракта в Подмосковье

Тасмагамбетов: ОДКБ вступила в новый этап своего развития
23 ноября 2023 18:39

Тасмагамбетов: ОДКБ вступила в новый этап своего развития

Председательство Республики Беларусь оценивается положительно – генсек ОДКБ
23 ноября 2023 17:46

Председательство Республики Беларусь оценивается положительно – генсек ОДКБ

Генсек ОДКБ проинформировал Лукашенко о результатах работы
20 ноября 2023 13:30

Генсек ОДКБ проинформировал Лукашенко о результатах работы

Лукашенко – генсеку ОДКБ: «Мы переживаем непростой период на постсоветском пространстве»
20 ноября 2023 10:39

Лукашенко – генсеку ОДКБ: «Мы переживаем непростой период на постсоветском пространстве»

Лукашенко провёл встречу с генеральным секретарём ОДКБ
20 ноября 2023 08:06

Лукашенко провёл встречу с генеральным секретарём ОДКБ

Мир на пороге ядерной войны! Почему НАТО – тупик международных отношений?
26 октября 2023 18:44

Мир на пороге ядерной войны! Почему НАТО – тупик международных отношений?

Секретари совбезов стран ОДКБ обсудят меры по нейтрализации вызовов и угроз безопасности
08 июня 2023 06:20

Секретари совбезов стран ОДКБ обсудят меры по нейтрализации вызовов и угроз безопасности

Генсекретарь ОДКБ в Минске: чтобы кризисные ситуации были сняты, нужны усилия прежде всего политиков
19 мая 2023 09:03

Генсекретарь ОДКБ в Минске: чтобы кризисные ситуации были сняты, нужны усилия прежде всего политиков