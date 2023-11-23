Лукашенко: цели, намеченные Беларусью в ноябре 2022-го, в целом достигнуты

ОДКБ остается неотъемлемым элементом обеспечения безопасности евразийского региона в целом. Об этом заявил Александр Лукашенко на открытии сессии Совета коллективной безопасности в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Развитие геополитической обстановки в мире глава белорусского государства охарактеризовал как стремительное, что во многом определило плотный график работы лидеров ОДКБ. Знаковым мероприятием стало проведение международной конференции по евразийской безопасности в Минске в конце октября. Нынешнее мероприятие завершает белорусское председательство в организации. Как отметил наш президент, приоритетные задачи председательства были реализованы. В эти минуты обсуждения проходят уже в широком составе. Как сообщалось ранее, во Дворце Независимости работает порядка 200 журналистов. В том числе и наша съемочная группа.

Алена Сырова, политический обозреватель:

Важнейшим заявлением, прозвучавшим к этому моменту во Дворце Независимости, стало озвученное нашим президентом. На фоне инсинуаций и разговоров о том, кто доехал или нет на саммит ОДКБ в Минск, Александр Лукашенко заявил следующее: «Организация остается неотъемлемым элементом обеспечения безопасности ее государств-членов и Евразийского региона в целом». Да, в альянсе есть трудности, их намерены решить. Об этом свидетельствуют и детали. Лидеры государств приехали в Минск, несмотря на занятость, непогоду, какие-то свои важные дела. И очень торопились приступить к разговору.

А начали лидеры общение сначала прямо у дверей Дворца Независимости во время хендшейка с хозяином – президентом Беларуси. А после уже в знаменитом Зеленом зале. Долго там не задерживались – и это хорошо. Мы помним, чем завершились затяжные посиделки Нормандской четверки там же. Так что президенты довольно быстро отправились на церемонию фотографирования и после в Губернаторский зал на заседание в узком составе. Во время него президент подвел итоги председательства Беларуси в ОДКБ. Главным образом оценка дана исходя из достижения целей, озвученных нашей стороной во время прошлогодней сессии в Ереване.