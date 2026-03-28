20 тысяч гомельчан вышли на субботник. Как белорусы наводят порядок на родной земле?

Субботник в Беларуси – больше чем традиция. Это часть культурного кода, когда совместный труд на благо родной земли становится символом народного единства и созидания. В Гомельской области на субботник сегодня вышли около 260 тысяч жителей региона: чтобы навести порядок после зимы и благоустроить зоны отдыха и мемориалы. Как совместный труд помогает не только преображать города и деревни, но и строить планы на будущее? Расскажет Анна Корольчук.

20 тысяч гомельчан сегодня утром вышли на улицы родного города, чтобы сделать его уютнее и зеленее. Одной из локаций субботника стала Аллея героев: ее открыли в 2014 году, рядом с братской могилой воинов, партизан и подпольщиков, которые погибли, защищая областной центр от немецко-фашистских захватчиков. В памятном месте молодежь и семьи вместе с детьми высадили липы и клены.

Борис Гракун, учащийся средней школы №26 Гомеля:

Я уже осенью ходил и садил дерево, вот весной с мамой вернулись еще посадить, интересно потом посмотреть как они вырастут.

Дмитрий Трухан, студент Гомельского государственного университета имени Ф.Скорины:

Первый опыт, но очень полезный. Конечно, это облагораживание города – очень даже хорошо! После совместного труда – возможность пообщаться с руководством города в неформальной обстановке и обсудить дальнейшие планы по развитию инфраструктуры и созданию комфортной среды. Конструктивные идеи только приветствуются. Работали с настроением! В Минском районе в первом весеннем субботнике приняли участие более 400 человек.

Владимир Привалов, председатель Гомельского горисполкома:

Будем наводить порядок на центральном пляже, потому что у нас очень много сегодня задумок, чтобы сделать вместе с нашим пешеходным мостом историческую часть города. Мы не успели в 2025 году сделать сквер для молодежи – в этом году мы обязательно постараемся его сделать.