Экс-командующий ВДВ России стал начальником Объединённого штаба ОДКБ

Евгений Пустовой, политический обозреватель: На саммите работало 200 журналистов. Самая медийная новость – теперь в Организации появится свой объединенный пресс-центр. Создана система кризисного реагирования. Начальником Объединенного штаба стал Андрей Сердюков, экс-командующий ВДВ России. Это все новости внутренней жизнедеятельности. Сама же военно-политическая организация наметила развивать миротворческий потенциал. Это востребовано. Это способ взаимодействия с другими интеграционными организациями. ОДКБ звучит в одном ряду с важными аббревиатурами международных площадок.

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:

Взаимодействие будет улучшаться, как с ШОС, так и с другими организациями. Хотелось бы, чтобы мы более плотно работали и с организациями, такими как ООН, ОБСЕ, которые сегодня не показывают свою эффективность, к сожалению, на мой взгляд, в своей работе, то, для чего они созданы. Организация Договора о коллективной безопасности имеет вес на международной арене. И я думаю, этот авторитет будет увеличиваться.

В кулуарах пошутили: погоду испортил ветер со стороны Украины. Снег к саммиту подкинул бассейн Черного моря. Правда, кухня политической погоды в Евразии остается за океаном. Хотя за военно-политическим климатом на нашем пространстве следит ОДКБ. Это как белорусы – расчистим дорогу вперед в любой ураган. Так что совместная дорога в аэропорт для Александра Лукашенко и Владимира Путина, и не только в аэропорт, была комфортной.

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