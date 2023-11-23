Лукашенко: ОДКБ остаётся неотъемлемым элементом обеспечения безопасности Евразийского региона

ОДКБ остается неотъемлемым элементом обеспечения безопасности Евразийского региона в целом. Об этом заявил Александр Лукашенко на открытии сессии Совета коллективной безопасности в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Развитие геополитической обстановки в мире глава белорусского государства охарактеризовал как стремительное, что во многом определило плотный график работы лидеров ОДКБ. Знаковым мероприятием стало проведение международной конференции по евразийской безопасности в Минске в конце октября. Нынешнее мероприятие завершает белорусское председательство в Организации. Как отметил наш президент, приоритетные задачи председательства были реализованы. Какие заявления прозвучали на саммите высокого уровня, расскажет наш политический обозреватель Евгений Пустовой.

ОДКБ в палитре мировой безопасности – один из инструментов сохранения картины мира на нашем пространстве. Во время саммита во Дворце Независимости вернисаж, несущий мирные посылы. Но погода за окном как на одной из картин – почти рождественская. Вместо красных ковровых дорожек – белые. Минск президентов встречал снегом и пушками. Воздушными. Постоянно расчищали дорогу. Замело и аэропорт, и Дворец Независимости. Но, несмотря на нелетную погоду, почти все прилетели вовремя. В том числе Владимир Путин. Сложнее, чем коммунальникам, было солдатам роты почетного караула. Лицо кремлевского пула всматривается в телефон. Журналисты из Казахстана – в непогоду. Первым из президентов прибывает Токаев. Начало любого саммита предсказуемо. Хочется деталей. Саммит вот-вот начнется, а глава Казахстана уже оставил свой след. Снежный.

За первым президентским рукопожатием дня – встреча с лидерами Таджикистана и Кыргызстана. Двенадцать часов назад была встреча без галстуков, сейчас – в официальном дресс-коде. ОДКБ – это не только платформа безопасности, но еще и площадка для обсуждения двухсторонних отношений.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Вокруг зима, и на улице, и в международных отношениях. Но во Дворце Независимости светло, как весной. Люстры, софиты для прямой трансляции, а главное, теплые рукопожатия и объятия глав государств. Со времен введения санитарно-эпидемиологического режима впервые такая грандиозная встреча президентов. Да, были встречи в верхах в союзном формате. Но сегодня Минск – столица саммита ОДКБ. Совместное фотографирование – для медийной мировой повестки. Западные эксперты снова начнут разбирать смысл улыбки Путина. А что остается делать, когда все серьезные моменты обсуждают в Зеленом зале за закрытыми дверями? В зале, где собиралась «нормандская четверка», работает «пятерка ОДКБ». Сработали на отлично, несмотря на то, что от Армении здесь был только флаг.

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:

Самое главное, что армянская сторона согласовала все решения, которые приняты. Но есть объективные и субъективные причины, видимо, по которым армянские наши коллеги решили не прибыть сегодня в Минск. Тем не менее не заблокировано ни одно решение. Министерством иностранных дел Беларуси с Министерством иностранных дел Армении согласованы все решения, декларация. Это тоже говорит о взаимопонимании, в том числе с армянской стороны. Новость об отсутствии армянской делегаций быстро занесло снегом. Повестка очень насыщенная. То, что год назад Беларусь обещала, то выполнила.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Стремительным в плане развития геополитической обстановки был год. Соответственно, и график нашей работы был напряженным. Начиная с весны Беларусь практически ежемесячно принимала мероприятия по линии ОДКБ: Совет Парламентской Ассамблеи, затем межсессионные заседания уставных органов на министерском уровне, координационные встречи руководства профильных государственных органов государств – членов ОДКБ по противодействию транснациональным угрозам, таким как: наркотрафик, нелегальная миграция, чрезвычайные ситуации, вызовы в сфере биологической безопасности, кибербезопасности. Проведен комплекс учений по укреплению военной составляющей нашей Организации. Двое учений: комплексное у нас и миротворческих формирований в Средней Азии. Борьба с наркотрафиком и экстремизмом. Вроде бы дежурные слова. Но за этим стоят тысячи спасенных жизней. В год нашего председательства проведена и большая аналитическая работа.