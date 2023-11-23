Лукашенко – президентам ОДКБ: международное право работает исключительно для избранных

Проводится большое количество учений, в рамках которых отрабатываются в том числе маневры возможного нанесения ударов по территории Беларуси и России. С другой стороны, Таджикистан – имеем проблемы в связи с соседством с Афганистаном. Есть и пограничный таджикско-кыргызский конфликт. Таким образом, повестка саммита не ограничивается только внешними угрозами, но и направлена на урегулирование внутренних вопросов. Как неоднократно говорил Александр Лукашенко, сохранение единства в альянсе – это единственный путь к сохранению и усилению ОДКБ. Эту же мысль он повторил и сегодня.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Международное право работает исключительно для избранных. На фоне одиозной воинственной риторики отдельных политиков и полной утраты взаимного доверия идет целенаправленное раскручивание спирали новой гонки вооружений. Не секрет, что поставляемое в Киев оружие идет на черные рынки. Если западных политиков это не беспокоит, то мы рассматриваем неконтролируемое движение оружия и техники военного назначения как потенциальную угрозу безопасности не только для нашего региона, но и всех стран мира. Особенно сейчас, когда разгорается новый очаг на Ближнем Востоке.

Уважаемые коллеги, сам факт, что мы собрались за одним столом, говорит о том, что мы адекватно реагируем и оцениваем вызовы времени и готовы им противостоять сообща. То, что некоторых наших партнеров штормит и в публичных высказываниях, и в поступках, носящих провокационный характер, прежде всего, их проблема. Я скажу одно: если есть претензии, то надо озвучивать их, глядя в глаза друг другу. А не разговаривать через вбросы в средства массовых информации. Для этого мы собираемся в таком составе, чтобы обсудить все острые вопросы и найти решение. А создавать ситуацию конфликта, делая подарок тем, кто не заинтересован в укреплении безопасности государств – членов ОДКБ, могут только политики-однодневки. Это безответственно и недальновидно. Убежден, что, несмотря ни на что, мы в состоянии справиться со всеми трудностями в зоне своей ответственности. И мы это делаем.

Алена Сырова:

Разговор президентов продолжается. Как раз прямо над нами, поэтому журналистская братия в 200 человек старается не сильно шуметь. Но мы обещаем держать вас в курсе событий. Как говорится, снег падает, а саммит идет.