Азарёнок: КНДР, Беларусь, Иран не начинали ни одной войны. Запад же только и делает, что воюет

Григорий Азаренок и его рубрика «Слово и дело» на СТВ.

«Всемогущий Бог, который обучает наши руки для войны и наши пальцы для битв. Ты, кто поднял народы с севера против древнего Вавилона, превратив его землю в опустошение, где никто не живет. Взгляни теперь на нечестивых, которые восстают против твоей справедливости и мира праведных. Сломай жезл угнетателя. Сорви коварные планы и разбей зубы нечестивых. Пусть зло погибнет от взрыва твоего гнева. Пусть их быки идут на убой, ибо настал их день, время их наказания. Излей твой гнев на тех, кто замышляет тщетные дела, и развей их, как плеву перед ветром. Дару этой группе четкие и справедливые цели для применения силы. Окружи их, как щитом, чтобы защитить невинных и безупречных среди них. Сделай их стрелы, как у искусного воина, который не вернулся с пустыми руками. Пусть каждый выстрел находит цель против врагов праведности нашей великой нации. Дай им мудрость в каждом решении и стойкость в предстоящих испытаниях, нерушимое единство и сокрушительную силу против тех, кто не заслуживает пощады. Сохрани их жизни. Укрепи их решимость и пусть правосудие будет исполнено быстро и без сожалений, чтобы зло было оттеснено, а нечестивые души были преданы вечному проклятию, приготовленному для них. Ибо нечестивые бегут, когда никто не преследует, а праведные смелы, как львы. Мы просим об этом с дерзновенной уверенностью во имя могущественного и всесильного Иисуса Христа, Царя всех царей. Аминь».

Григорий Азаренок, СТВ:

Это министр войны США Питер Хегсет. Он поясняет цели и задачи военной операции Америки и Израиля в Иране. Вам стало не по себе? Ничего не напомнило? Где-то мы уже слышали камлания про избранный народ Севера, про молот, что должен сокрушить Вавилон, наслать кару божью на кого-то, кто делает что-то не так, по мнению неких посвященных. Что это вообще такое? Если бы кто-то произнес такую речь у нас, в лучшем случае рекомендовали бы провериться у доктора. А это городит человек, в руках которого триллионный военный бюджет. Авианосцы, ракеты, огромная армия. И ведь именно томагавки, то есть американское оружие, убили 200 маленьких девочек в школе в Минабе. После такого отдавший приказ стреляется. Но нет, мы видим, что все в порядке. Все продиктовано каким-то высшим духом, каким-то то ли Одином, то ли крестоносцем, то ли сокрушителем Вавилона. Кстати, нечто подобное исполнял и другой человек, у которого были большие проблемы с алкоголем, Джордж Буш-младший, когда воевал в Ираке. Что-то не сильно высшие силы помогли.

Григорий Азаренок:

Разрушить-то они разрушили, а вот потом убрались оттуда. Но имеет ли вот это все какое-то значение? Вот эти псевдорелигиозные речи? Может быть, все дело в проливах и заливах, в долларах, нефти и газе, в геополитическом влиянии? Наверное, так. Но тогда почему произносят это? Беньямин Нетаньяху, военный лидер Израиля, тоже недавно выступил с философской эскападой. Мол, время Христа прошло, и теперь на арене Чингисхан. Великий дух войны, жестокий покоритель земель и народов. С Христом типа каши не сваришь. Оставьте любовь, милосердие, эмпатию, жалость для курсисток. Азарёнок: у Президента одна обязанность сейчас – не допустить войны на нашей земле.

Григорий Азаренок:

Дальше цитата самого Чингисхана. «Самая большая радость для мужчины – это побеждать врагов, гнать их перед собой, отнимать у них имущество, видеть, как плачут их близкие, ездить на их лошадях, сжимать в своих объятиях их дочерей и жен». Это говорил дух войны. В прошлый раз о том, что Бог умер, сказал Фридрих Ницше. Он предложил учение о сверхчеловеке-звере, о тотальной войне видов за жизненное пространство. И из одной этой фразы «Бог умер» вырос чудовищный фашизм, который уставил Европу трубами крематориев. Вот нас называют агрессорами, соагрессорами, Путина, Батьку, Ким Чен Ына величают диктаторами. Но вы слышали когда-нибудь от них подобные речи? Кто-нибудь из них что-то произносил подобное? О зове крови, о карающем мече, о сокрушении не просто врагов, но целых народов? Но нет у нас этого и не будет никогда. Покойный Али Лариджани, главный иранский силовик, которого убили вместе с дочерью, был доктором компьютерных наук. Написал книгу о философии Канта, «Нравственный императив» и все такое. А вот с Запада мы слышим постоянные эскапады о молоте севера, о саде и джунглях, о жизненном пространстве, о Чингисхане, что гонит конницы Христа.