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От волонтеров до руководителей ведомств! Как акция «Лес! Добро! Порядок!» объединила тысячи неравнодушных

28 марта 2026 17:53
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Лес – главное природное достояние Беларуси и забота о нем объединяет всю страну. В республиканской акции «Лес! Добро! Порядок!» участвуют тысячи человек: от волонтеров до руководителей ведомств, которые сегодня сменили офисную работу на труд на свежем воздухе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К участникам акции присоединились и наши корреспонденты – они увидели, как закладывается будущее белорусских лесов.

От волонтеров до руководителей ведомств! Как акция «Лес! Добро! Порядок!» объединила тысячи неравнодушных-2

В Смолевичском районе стало на один гектар леса больше благодаря работе команды центрального аппарата военно-промышленного комитета. Всего за несколько часов здесь пустили корни 8 тысяч деревьев.

От волонтеров до руководителей ведомств! Как акция «Лес! Добро! Порядок!» объединила тысячи неравнодушных-4

Дмитрий Пантус, председатель Государственного военно-промышленного комитета Беларуси:
Это прекрасная возможность пообщаться с людьми в немного иной обстановке, без постановки суперконкретных задач. А задачи одной – посадить лес и сделать нашу страну еще прекраснее. Нам не важно, какой сложности этот участок. Мы всегда справляемся с поставленной задачей, ибо девиз Госвоенпрома: «Все невозможное – возможно».

От волонтеров до руководителей ведомств! Как акция «Лес! Добро! Порядок!» объединила тысячи неравнодушных-6

Масштабную экологическую инициативу поддержали парламентарии. В Окинчицком лесничестве Столбцовского района сенаторы вышли в лес, чтобы помочь восстановить массивы на местах плановых вырубок. Это важный этап лесовосстановления: там, где старые деревья отдали свою древесину экономике, должен появиться новый, молодой лес.

Представители Совета Республики приняли участие в экологической акции «Лес! Добро! Порядок!»

Сажают здесь в основном сосну и ель закрытой корневой системы. Такие деревца выращивают в специальных кассетах вместе с комом земли. Это гарантирует почти 100 % приживаемость: корни при посадке совсем не повреждаются. Общими усилиями лес стал богаче более чем на 10 тысяч саженцев.

От волонтеров до руководителей ведомств! Как акция «Лес! Добро! Порядок!» объединила тысячи неравнодушных-8

Виктор Бобко, главный лесничий Столбцовского лесхоза:
Здесь было спелое насаждение, произведена вырубка, очистка лесосеки, мульчирование площади, подготовка почвы плугом L-134. И сегодня проводится посадка сосновых лесных культур: составом шесть сосен, четыре ели. За сегодня мы планируем, конечно, посадить весь участок, общей площадью 2,2 гектара.

Чтобы процесс шел проще и быстрее, вместо тяжелых лопат используют специальные посадочные трубы. С таким инструментом работать одно удовольствие: одно движение – и саженец уже в почве.

В контексте Года белорусской женщины акция приобрела особый смысл. Красота природы и тепло женских рук делают это дело по-настоящему символичным.

От волонтеров до руководителей ведомств! Как акция «Лес! Добро! Порядок!» объединила тысячи неравнодушных-10

Наталия Павлюченко, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Женское начало – это созидание, это новая жизнь, это продолжение жизни. Это так и здесь. Мы даем сегодня новую жизнь растениям, в этот замечательный прекрасный день вместе, это и укрепляет коллектив, такой командный дух. Ну и вместе с тем думаем о будущем, о нашей родной Беларуси, о легких Беларуси, чтобы вот в этих зеленых лесах замечательно будущим поколениям жилось.

Подробности в видео.

# Экология # Дмитрий Пантус # Наталия Павлюченко

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