От волонтеров до руководителей ведомств! Как акция «Лес! Добро! Порядок!» объединила тысячи неравнодушных

Лес – главное природное достояние Беларуси и забота о нем объединяет всю страну. В республиканской акции «Лес! Добро! Порядок!» участвуют тысячи человек: от волонтеров до руководителей ведомств, которые сегодня сменили офисную работу на труд на свежем воздухе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К участникам акции присоединились и наши корреспонденты – они увидели, как закладывается будущее белорусских лесов.

В Смолевичском районе стало на один гектар леса больше благодаря работе команды центрального аппарата военно-промышленного комитета. Всего за несколько часов здесь пустили корни 8 тысяч деревьев.

Дмитрий Пантус, председатель Государственного военно-промышленного комитета Беларуси:

Это прекрасная возможность пообщаться с людьми в немного иной обстановке, без постановки суперконкретных задач. А задачи одной – посадить лес и сделать нашу страну еще прекраснее. Нам не важно, какой сложности этот участок. Мы всегда справляемся с поставленной задачей, ибо девиз Госвоенпрома: «Все невозможное – возможно».

Масштабную экологическую инициативу поддержали парламентарии. В Окинчицком лесничестве Столбцовского района сенаторы вышли в лес, чтобы помочь восстановить массивы на местах плановых вырубок. Это важный этап лесовосстановления: там, где старые деревья отдали свою древесину экономике, должен появиться новый, молодой лес. Представители Совета Республики приняли участие в экологической акции «Лес! Добро! Порядок!» Сажают здесь в основном сосну и ель закрытой корневой системы. Такие деревца выращивают в специальных кассетах вместе с комом земли. Это гарантирует почти 100 % приживаемость: корни при посадке совсем не повреждаются. Общими усилиями лес стал богаче более чем на 10 тысяч саженцев.

Виктор Бобко, главный лесничий Столбцовского лесхоза:

Здесь было спелое насаждение, произведена вырубка, очистка лесосеки, мульчирование площади, подготовка почвы плугом L-134. И сегодня проводится посадка сосновых лесных культур: составом шесть сосен, четыре ели. За сегодня мы планируем, конечно, посадить весь участок, общей площадью 2,2 гектара. Чтобы процесс шел проще и быстрее, вместо тяжелых лопат используют специальные посадочные трубы. С таким инструментом работать одно удовольствие: одно движение – и саженец уже в почве. В контексте Года белорусской женщины акция приобрела особый смысл. Красота природы и тепло женских рук делают это дело по-настоящему символичным.