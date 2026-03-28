От криминалистики до солдатской каши – как в Академии МВД прошел день открытых дверей
В Академии МВД прошел традиционный день открытых дверей, собравший сотни старшеклассников и их родителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Будущие абитуриенты, мечтающие связать жизнь с защитой правопорядка, познакомились с учебными аудиториями, побывали в общежитиях курсантов и увидели, как проходит подготовка в стенах главной милицейской альма-матер.
Молодые люди теперь имеют представление о том, где им предстоит нести службу, они смогли почувствовать строгую, но по-настоящему семейную атмосферу. Программа мероприятия была максимально насыщенной. День открытых дверей начался с интерактивных площадок. Абитуриенты смогли не только увидеть, но и подержать в руках современные образцы вооружения, спецсредства, а также ознакомиться с экспертно-криминалистической техникой, которая помогает раскрывать преступления «по горячим следам».
Руководство вуза и представители приемной комиссии подробно рассказали об особенностях вступительной кампании. Будущие абитуриенты узнали о специфике обучения на различных факультетах, условиях проживания курсантов и гарантиях трудоустройства.
Атмосферу праздника создавали музыканты академического кавер-бэнда: под знакомые песни гости наблюдали за выступлением кинологов и их питомцев, пробовали солдатскую кашу и участвовали в розыгрыше призов.
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