От криминалистики до солдатской каши – как в Академии МВД прошел день открытых дверей

В Академии МВД прошел традиционный день открытых дверей, собравший сотни старшеклассников и их родителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Будущие абитуриенты, мечтающие связать жизнь с защитой правопорядка, познакомились с учебными аудиториями, побывали в общежитиях курсантов и увидели, как проходит подготовка в стенах главной милицейской альма-матер.

Молодые люди теперь имеют представление о том, где им предстоит нести службу, они смогли почувствовать строгую, но по-настоящему семейную атмосферу. Программа мероприятия была максимально насыщенной. День открытых дверей начался с интерактивных площадок. Абитуриенты смогли не только увидеть, но и подержать в руках современные образцы вооружения, спецсредства, а также ознакомиться с экспертно-криминалистической техникой, которая помогает раскрывать преступления «по горячим следам».