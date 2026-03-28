Весенний солнцеворот! Праздник «Саракі» провели в музее народной архитектуры и быта

«Жаворонки», «Саракi» – как только в народе не называют день, знаменующий долгожданную встречу весны. Сегодня, 28 марта, старинный белорусский праздник ожил в Государственном музее народной архитектуры и быта в Озерце, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Семьи с детьми, туристы и молодежь приехали сюда, чтобы своими глазами увидеть, как наши предки «открывали» двери теплу и зазывали солнце.

Это не просто пение – древний обряд «гукання». Люди верили: чем звонче и дружнее песня, тем быстрее она донесет просьбу до птиц и теплых ветров вернуться из дальних краев.

Юлия Момотюк, культурный организатор Липецкого сельского дома культуры: Мы приехали к вам сюда из Дрогичинского района, это Брестская область, филиал Липецкий сельский дом культуры. Мы сегодня пели аутентичные песни, показывали весенний обряд «Деркачи». Этот обряд мы восстановили в 2025 году. Этот обряд «Деркачи» проводился только на территории деревни Огдемер.

В народе говорили: «Саракі гоняць снег да ракі». Считалось, что именно с этого момента начинается настоящая весна. В христианской традиции этот день совпал с днем памяти 40 мучеников, принявших смерть за веру.

Мария Савицкая, заведующая культурно-образовательным отделом Белорусского государственного музея народной архитектуры и быта:

У розных куточках Беларусі вясну гукалі ў розны час. У некаторых куточках яе пачыналі гукаць як раз на «Саракі». Гэта было 22 сакавіка – дзень набліжэння вясновага раўнадзенства.

Главная идея праздника – встреча перелетных птиц. Наши предки считали, что в этот день из теплых краев возвращаются сорок птичьих стай. Важно было не просто ждать, но и символически «помочь» весне принять пернатых, указать им путь. Для этого выпекали 40 «жаворонков». По старинному обычаю, тесто для них замешивалось на постном масле, а глаза делали из изюма или ягод. Затем птичек подбрасывали вверх, приговаривая «заклички».