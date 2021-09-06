Так называемое бегство американцев – это инсценировка? Историк о выводе войск США из Афганистана

Новости Беларуси. Конфликт интересов в геополитическом разрезе. Кто страдает «афганским синдромом» и почему мир может треснуть по швам? Большую политику с политологами и экспертами разобрали 6 сентября в прямом эфире ток-шоу «По существу». Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

В речи Байдена четко были обозначены два врага – Китай и Россия. Алена Сырова, СТВ:

Это наши главные партнеры.

Николай Бузин, доктор военных наук, профессор:

Белорусы там тоже упоминаются на всякий случай даже в соответствующих декларациях и документах, поэтому сегодня говорить, что Афганистан далек, не совсем правильно. В чем проблемка может быть? Мы об этом как-то не хотим сказать. Афганистан – это четкая исламская страна с серьезными традициями, с руководством. «Талибан» признан экстремистской организацией, что бы мы ни говорили. Там еще есть конфликт интересов как внутренних, так и внешних. Мне понравилась очень фраза, что афганцы мечтают вернуться домой. Никто из них никуда не хочет вернуться. Они туда приедут отдохнуть, помочь своей семье и на горы посмотреть, а с удовольствием будут жить в США, в Германии, в Великобритании. Владимир Кошелев, историк-востоковед:

Я согласен с заявлением коллеги относительно желания афганцев вернуться домой. Кирилл Казаков:

Здесь же стояли американцы, 20 лет фактически они строили дороги, открывали университеты. Американцы несли эту стабильность. За 20 лет вроде бы стабильность, и ничего не поменялось.

Николай Щекин, кандидат философских наук:

Вы не забывайте, что все-таки есть «Талибан»: там катарские, турецкие, афганские, пакистанские. Катарские и турецкие – это политическая часть «Талибана», поэтому кто сюда заедет, мы дифференцировать не можем. Владимир Кошелев:

Вы уже сказали, там стабильность и не нужна пока. Потому что надо понять, Афганистан является одним из важнейших плацдармов в большой игре. Николай Бузин:

Есть понятие – серые зоны. Это большая серая зона, которая нужна международным игрокам.