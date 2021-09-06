Так называемое бегство американцев – это инсценировка? Историк о выводе войск США из Афганистана
Новости Беларуси. Конфликт интересов в геополитическом разрезе. Кто страдает «афганским синдромом» и почему мир может треснуть по швам? Большую политику с политологами и экспертами разобрали 6 сентября в прямом эфире ток-шоу «По существу».
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
В речи Байдена четко были обозначены два врага – Китай и Россия.
Алена Сырова, СТВ:
Это наши главные партнеры.
Николай Бузин, доктор военных наук, профессор:
Белорусы там тоже упоминаются на всякий случай даже в соответствующих декларациях и документах, поэтому сегодня говорить, что Афганистан далек, не совсем правильно. В чем проблемка может быть? Мы об этом как-то не хотим сказать. Афганистан – это четкая исламская страна с серьезными традициями, с руководством. «Талибан» признан экстремистской организацией, что бы мы ни говорили. Там еще есть конфликт интересов как внутренних, так и внешних. Мне понравилась очень фраза, что афганцы мечтают вернуться домой. Никто из них никуда не хочет вернуться. Они туда приедут отдохнуть, помочь своей семье и на горы посмотреть, а с удовольствием будут жить в США, в Германии, в Великобритании.
Владимир Кошелев, историк-востоковед:
Я согласен с заявлением коллеги относительно желания афганцев вернуться домой.
Кирилл Казаков:
Здесь же стояли американцы, 20 лет фактически они строили дороги, открывали университеты. Американцы несли эту стабильность. За 20 лет вроде бы стабильность, и ничего не поменялось.
Николай Щекин, кандидат философских наук:
Вы не забывайте, что все-таки есть «Талибан»: там катарские, турецкие, афганские, пакистанские. Катарские и турецкие – это политическая часть «Талибана», поэтому кто сюда заедет, мы дифференцировать не можем.
Владимир Кошелев:
Вы уже сказали, там стабильность и не нужна пока. Потому что надо понять, Афганистан является одним из важнейших плацдармов в большой игре.
Николай Бузин:
Есть понятие – серые зоны. Это большая серая зона, которая нужна международным игрокам.
Кирилл Казаков:
В 2014 году так говорили об Украине.
Владимир Кошелев:
Здесь упустили важнейший аспект. Коллега напротив говорил о выводе войск, о том, что было принято решение еще Трампом. Но следует помнить, что вывод американских войск происходит после договоренности с «Талибаном». Они же договорились. 29 февраля 2020 года между США и руководством «Талибана» в Дохе было подписано соглашение относительно вывода американских войск. Они договорились уже. Единственное нарушение произошло в связи с тем, что американцы вывели свои войска раньше, нежели предполагалось. И «Талибан» торжественно и победоносно вошел в Кабул. Это результат договоренности. А что касается так называемого бегства американцев, то, возможно, это инсценировка. Вот и все. Я думаю, с этим не могут не согласиться мои коллеги. Мы делаем вывод, что «Талибан» запланирован на заклание, он является плацдармом в этой борьбе за большой Ближний Восток. Имеет значение для американцев, в то же время они освобождают свои силы или усилия, чтобы сконцентрироваться в Тихоокеанском регионе для противостояния Китайской Народной Республике.
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